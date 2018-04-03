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獨／孫安佐遭爆曾脫衣衝上台 康橋拒絕讓他參加6月畢典

自爆孩子因此流產 館長哽咽：老婆曾經很恨我

2018-04-03 21:01聯合新聞網 綜合報導

館長談論愛犬「大雄」咬傷人事件（約17分23秒處）。影片來自成吉思汗館長-飆悍直播紀錄。

網路紅人館長陳之漢近日因愛犬「大雄」頻頻傳出咬傷人的事件感到十分頭痛，不少人網路爭辯該如何教育大雄，甚至有人在臉書PO文批館長「外表再怎麼粗勇也是沒LP沒擔當的咖小」，讓館長暴怒臉書回嗆。

有網友在臉書「爆怨公社」影射館長不對自己的愛犬「大雄」負責任，讓館長爆氣在自己的臉書回嗆「嗯然後？你懂我付出多少代價？為了阿雄我失去過一個兒子，你只會看新聞？」事實上，館長昨（2）日在直播上也有提到此事，「你說我對這個狗沒有用心嗎？我小孩早該要生了，我老婆那時候懷孕，有一次差點就要被大雄咬到，結果我老婆就（嚇到）流產了，大雄曾殺了我一個小孩！」館長也直言，當時老婆對他非常不能諒解，「我老婆那時很恨我，但我也跟我老婆講，牠只是一條狗，牠不是有意的」，儘管如此，館長還是對大雄照顧有加，並在直播強調，大雄對他而言就是自己的孩子，之前說要安樂死大雄，都只是氣話。

PO文一出後，網友紛紛留言「真的不要再說館長沒有照顧好大雄了！別人的辛苦豈是我們沒有養高加索犬的人能知道的？」、「這類大型犬種如果又會有咬人的行為，大部分人都是關籠子終老，而對於牠的照顧，我認為館長對（狗）大熊已經是非常用心了」；也有網友表示「真心希望能好好調教教育大雄，動物真的很無辜，被咬傷的人也很無奈」、「建議館長找正確訓狗師而不是訓犬學校，其實狗跟人都要一起上課的，而不是把狗丟在學校」。

館長愛犬「大雄」近期頻頻傳出咬傷人的意外，館長直播時也自爆老婆曾因大雄的驚嚇而流...
館長愛犬「大雄」近期頻頻傳出咬傷人的意外，館長直播時也自爆老婆曾因大雄的驚嚇而流產。圖擷自館長臉書
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館長陳之漢
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