路人嘲5歲自閉兒「坐推車不要臉」 母：能不要多嘴嗎？

2018-03-29 22:47 聯合新聞網 綜合報導



「那麼大還在坐推車，不要臉！」，一名母親平日帶五歲半小孩出門常常聽到這句令人痛心的話，今（29）日她在臉書不公開社團「爆怨公社」向社會大眾告白，自己的兒子是典型自閉症，因為會有暴衝行為所以出門需要坐推車，每當遇到「正義路人」時真的很想說：「可以不要再多嘴嗎？每個孩子狀況不同，不要以偏概全」。

一名五歲半自閉兒母親平日帶小孩出門常常聽到路人下評語，發文希望大家能更了解自閉症的狀況。 圖擷自 臉書不公開社團「爆怨公社」 分享 facebook

除了坐推車，自閉兒母親強調每天都會有路人下評語，「那麼大還在吃嘴嘴，羞羞臉！」、「他怎麼會打自己呀，都寵壞了！」，對此她解釋兒子會情緒無法控制，所以才吃奶嘴，也因最近兒子情緒容易爆發，所以會自殘把自己打到滿臉瘀青。

「我告訴自己不要在意，但孩子感覺聽得懂」，自閉兒母親難過的表示，因為兒子無法表達出感受，有時聽到路人的話就開始自殘，發生這種情況其實患者比照顧者還辛苦，為了讓患者有安全感，母親只能給予最大的愛。

自閉兒母親也體諒大家不懂兒子的狀況，她希望大家看到類似的孩子時，可以當沒看見甚至不要多嘴，就是最大的幫助。

網友紛紛留言打氣，「媽媽辛苦了，加油」、「不要在意路人說的話」、「提醒自己多一分體諒」，也有人痛批「說出口的人除了知識不足，還非常沒禮貌」，還有人建議她「可以做職能治療看看」，自閉兒母親回應「只希望大家能更了解自閉症的狀況，畢竟外表真的看不出來」。