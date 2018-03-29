親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

路人嘲5歲自閉兒「坐推車不要臉」 母：能不要多嘴嗎？

2018-03-29 22:47聯合新聞網 綜合報導

「那麼大還在坐推車，不要臉！」，一名母親平日帶五歲半小孩出門常常聽到這句令人痛心的話，今（29）日她在臉書不公開社團「爆怨公社」向社會大眾告白，自己的兒子是典型自閉症，因為會有暴衝行為所以出門需要坐推車，每當遇到「正義路人」時真的很想說：「可以不要再多嘴嗎？每個孩子狀況不同，不要以偏概全」。

一名五歲半自閉兒母親平日帶小孩出門常常聽到路人下評語，發文希望大家能更了解自閉症...
一名五歲半自閉兒母親平日帶小孩出門常常聽到路人下評語，發文希望大家能更了解自閉症的狀況。 圖擷自臉書不公開社團「爆怨公社」
分享

除了坐推車，自閉兒母親強調每天都會有路人下評語，「那麼大還在吃嘴嘴，羞羞臉！」、「他怎麼會打自己呀，都寵壞了！」，對此她解釋兒子會情緒無法控制，所以才吃奶嘴，也因最近兒子情緒容易爆發，所以會自殘把自己打到滿臉瘀青。

「我告訴自己不要在意，但孩子感覺聽得懂」，自閉兒母親難過的表示，因為兒子無法表達出感受，有時聽到路人的話就開始自殘，發生這種情況其實患者比照顧者還辛苦，為了讓患者有安全感，母親只能給予最大的愛。

自閉兒母親也體諒大家不懂兒子的狀況，她希望大家看到類似的孩子時，可以當沒看見甚至不要多嘴，就是最大的幫助。

網友紛紛留言打氣，「媽媽辛苦了，加油」、「不要在意路人說的話」、「提醒自己多一分體諒」，也有人痛批「說出口的人除了知識不足，還非常沒禮貌」，還有人建議她「可以做職能治療看看」，自閉兒母親回應「只希望大家能更了解自閉症的狀況，畢竟外表真的看不出來」。

自閉患者親子教養

相關新聞

房客受傷住院要求免繳租金 房東苦惱問：該答應嗎？

2018-03-29 12:51

沒繳功德金是「欺師滅祖」？他憂心被神明處罰

2018-03-29 19:45

3熱褲少女捷運車廂熱舞1分鐘快閃 乘客傻眼：擾民

2018-03-29 10:55

醫院電梯B1不停 她曝真相：送大體的

2018-03-28 20:31

自助餐兩盒菜肉600元 網友：乾脆去吃吃到飽！

2018-03-28 15:33

大樓禁噪音公告：半夜別在浴室唱「你把我灌醉」

2018-03-28 15:15

佛心！雇主拿1萬給外籍看護「沒花完不要回來」

2018-03-28 14:45

因腳受傷坐博愛座 竟被婦人罵「死胖子沒水準」

2018-03-28 14:21

學生窩星巴克K書 赤腳踩在沙發上挨批「當自己家？」

2018-03-27 17:06

買雞排老闆貼心加料？ 回家一看快吐了…

2018-03-27 16:19

面試前問不到薪資 他怒嗆店家「早日倒閉」

2018-03-27 12:26

批台夜市食物「糟透了」惹眾怒 韓正妹直播主急道歉

2018-03-26 16:17

問什麼都不回答 加油站員工貼心比手語反被客訴

2018-03-26 14:09

Seafood出APP要價890元？ 妙禪：盜用版勿下載

2018-03-26 10:30
看更多

熱門文章

竹科董娘遭腥夫逼墮胎 一招讓她奪回8816萬元

2018-03-29 10:52

3熱褲少女捷運車廂熱舞1分鐘快閃 乘客傻眼：擾民

2018-03-29 10:55

影／台南東山轎車翻覆火燒車1死 瞬間影帶曝光

2018-03-29 18:46

台南轎車超車不慎 衝撞2車後自撞路樹1人亡

2018-03-29 15:42

房客受傷住院要求免繳租金 房東苦惱問：該答應嗎？

2018-03-29 12:51

牛奶粉冒充鮮羊乳 一騙23年

2018-03-29 00:06

金山磺港漁港一名金山高中男學生落海 搜救中

2018-03-29 18:02

李敖長女提告 要求認祖歸宗、分遺產

2018-03-29 00:07

自覺沒女人味？男大生心情差狠踹高中生出氣

2018-03-29 09:56

【子彈只離小英50米】總統維安頻出包 問題出在哪？

2018-03-29 08:00

偷吃生子養小三 科技董座賠妻8千萬

2018-03-29 12:26

捷泰精密涉及配合虛假交易 約談劉姓前負責人等10餘人到案

2018-03-29 15:16

特警槍戰生死一瞬間 陳菊：天公有保庇

2018-03-29 17:56

被控強迫學生打手槍 校方：棒球教練聲稱和學生「在玩」

2018-03-29 16:37

驚！血濺高院民庭 惡男砍人手臂後逃逸

2018-03-29 16:31

影／酒駕逃逸不給查 俏女警飆海豚音嚇到醉男停機

2018-03-29 10:38

人夫婚外情挨告 竟痛斥小三「親我老二、勾引我」

2018-03-29 14:12

金山落海男學生仍未尋獲 曾參與世大運開幕演出

2018-03-29 20:12

上兵假造祖父母訃聞 四度騙到喪假

2018-03-29 00:38

老翁搭公車逛街死在車上 司機交班發現急報警

2018-03-29 11:14

高院民庭外砍人 警在醫院活逮2名黑衣人

2018-03-29 17:28

女友酒店上班為養家 男氣到在幼兒前打死她判賠5百萬

2018-03-29 16:02

遠雄御莊園建案應重新申請變更設計 高院判竹市府勝訴

2018-03-29 14:01

金門現喋血鬥毆 警方出動快打

2018-03-29 00:06

「好想燒掉法院...」 藥頭抓了馬上又放 緝毒警抓狂

2018-03-29 10:00

影／熟女又來匯款了 巧遇銀行原班人馬阻詐 　

2018-03-29 20:00

沒繳功德金是「欺師滅祖」？他憂心被神明處罰

2018-03-29 19:45

捷泰精密配合全網通作假帳 檢調大搜索

2018-03-29 16:38

遭父下藥迷姦 國中女藏飲料罐蒐證揭狼行

2018-03-29 19:29

父母離異 17歲少女留「只想活得快樂」字句尋短亡

2018-03-29 20:05

單手騎機車到該不該罰？「律師立委」：還是會罰

2018-03-29 09:44

法警借同事門號抽中汽車大獎 同事離職後拖走車子過戶

2018-03-29 20:10

立法院前祕書長林錫山收賄 二審改判15年

2018-03-29 10:31

事業有成買房開保時捷 精神不穩砍殺妻女判刑8年

2018-03-29 15:49

工程公司老闆外出 遭2男當街連刺3刀濺血

2018-03-29 14:23

越判越重！知名女藝人前男友性侵少女 二審重判7年半

2018-03-29 10:46

路人嘲5歲自閉兒「坐推車不要臉」 母：能不要多嘴嗎？

2018-03-29 22:47

哭哭！賓士車撞雷諾 賓士翻車

2018-03-29 17:24

友人通報有便衣 毒販睡死未讀訊息被抓

2018-03-29 09:43

全網通做假帳遭搜 大股東是吳志剛

2018-03-29 17:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top