大樓禁噪音公告：半夜別在浴室唱「你把我灌醉」

2018-03-28 15:15 聯合新聞網 綜合報導



大樓公告別在半夜浴室唱歌和洗衣服。取自爆料公社 分享 facebook 都市人口密集，多為集合式住宅，左鄰右舍常有互相干擾的問題。有大樓貼出公告提醒住戶深夜別發出噪音，甚至還把在浴室高歌的曲目也明確寫出來，讓人不禁莞爾。

網友在爆料公社PO出一張大樓的敬告啟事，住戶反應深夜一兩點有人在浴室大聲唱歌，曲目為「你把我灌醉」，音量太大吵醒鄰居。另外還有人在半夜11點到凌晨6點間用洗衣機，也對鄰居睡眠造成干擾，希望住戶能發揮同理心盡速改善。原PO文者說：「我也是醉了…」。

雖然是一張嚴肅的公告，把曲目寫出來這點讓網友笑翻：「說不定是原唱本人浴室live演唱，你賺到了」、「會被檢舉一定是唱太難聽」、「他一定很想把鄰居灌醉」、「接受點歌嗎？」、「唱費玉清晚安曲應該就不會被投訴了」。也有人認真討論住宅噪音這件事：「牆壁紙糊的嗎？」、「半夜洗衣服也是很令人崩潰」、「集合式住宅的悲哀」。

2016年曾有北市大安區的民眾投訴，隔壁棟鄰居半夜洗澡唱歌太大聲，兩棟建築相距不到1公尺，半年來幾乎天天如此，吵的他睡不著覺。警方表示遭鄰居檢舉若不改善，可依社會秩序維護法開罰最高6000元，如果是持續噪音，經錄音錄影蒐證後就能向環保局申訴。