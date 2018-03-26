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Seafood出APP要價890元？ 妙禪：盜用版勿下載

2018-03-26 10:30聯合新聞網 綜合報導

妙禪最近被踢爆，先前下架的官方APP又重新上架，但想下載必須先付890元，讓網友...
妙禪最近被踢爆，先前下架的官方APP又重新上架，但想下載必須先付890元，讓網友群起撻伐。妙禪趕緊透過臉書粉絲專頁澄清該APP是盜版的，要信眾們「小心勿下載」。圖片來源／妙禪師父佛教如來宗如來精舍粉絲專頁
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佛教如來宗創始人妙禪師父先前因收取信徒贈送的名車引發爭議，事後妙禪便將APP「妙禪如來宗-妙禪師父」下架。近來有網友發現，該款APP又重出江湖，若想下載還必須先付890元，有歛財之嫌。不過，妙禪後來透過官方粉絲專頁澄清，此APP為盜版，要信徒勿上當。

佛教如來宗妙禪師父在全台擁有眾多信眾，先前曾經推出免費的APP「妙禪如來宗-妙禪師父」供信徒下載使用，然而，去年被踢爆收下信眾送的名車之後，該款APP就被緊急下架。最近APP又重新上架，卻要先付890元才能下載，被許多網友攻擊根本是斂財，「每次去天母法會，還要繳千元新台幣給妙禪，沒想到使用seafood的APP竟然又要被剝一層皮」。

由於網友罵聲不斷，昨（25）日妙禪也趕緊透過臉書粉絲專頁「妙禪師父佛教如來宗如來精舍-唯一正式fb粉絲團」發公告澄清，前陣子下架的APP目前還在進行系統升級，並未申請上架，大家在APP商店看到的是假的，「最近有『盜用版』收取費用，請小心，勿下載」。

另外，公告中還強調，「本門為單純弘法修行團體，無任何營利行為」，未來若APP重新上架也不會收費。事實上，由於此APP「隱私聲明」中的連結網址，可以連到「社團法人佛教如來宗如來實證協會」的網站，讓大家難以辨真偽。

此則澄清文吸引了大批信眾及網友在下方留言「感恩師父！讚嘆師父！」，也有網友嘲諷妙禪「這點小錢才不屑賺」。不過目前這篇貼文因不明原因已遭移除。

重新上架的「妙禪如來宗-妙禪師父」要價890元台幣。
重新上架的「妙禪如來宗-妙禪師父」要價890元台幣。
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妙禪
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