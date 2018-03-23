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兒頑皮妻怒「自己去找新媽媽」 網友：父子串通好的？

2018-03-23 15:44聯合新聞網 綜合報導

一名網友分享老婆被兒子氣到二度離家出走。圖／擷自爆料公社
一名網友分享老婆被兒子氣到二度離家出走。圖／擷自爆料公社
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一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，分享老婆與兒子的奇葩相處，他提及老婆兩年前被兒子氣炸，差點離家出走，原本以為兩年後情況會好轉，不料兩年後的今天又遇上相同窘境，該網友附上老婆的手寫信，並打趣說道「我兒子又惹我老婆生氣了！我看我這次可以真的幫他找新媽媽了...」

原po透露兒子兩年前傷透老婆的心，當時老婆怒寫「滿滿兩頁」的告別信，提醒兒子日常生活要注意的瑣事，其中寫道「你長大了，翅膀硬了，會頂嘴了！很好，那你媽我也樂的輕鬆，想吃東西，你自己煮或自己去買，你的零錢存在綠色小豬，擠不出來的話，你知道你爸的錢放在哪裡！」

告別信截圖。圖／擷自爆料公社
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告別信截圖。圖／擷自爆料公社
告別信截圖。圖／擷自爆料公社
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原本以為，兒子過了兩年會更成熟，沒想到兩年過去，老婆又再度鬧離家出走，與前年不同的是，這次只留下簡短幾行字，「2年前的今天你惹怒你老娘我，那時我寫了整整2張信紙以為你會反省，2年後的今天，你讓我完全崩潰，我現在只想對你說：老娘不幹了！你自己去找一個新媽媽來照顧你。」對此原po相當無奈，發文表示「我看我這次可以真的幫他找新媽媽了...」

從信中推敲兒子大約小學二年級，對於媽媽用如此方式對待孩子，讓許多網友又氣又好笑，並表示「我叫女兒去找一個新媽媽回來顧她，她只擔心新媽媽是否會買玩具跟巧克力」、「這個媽媽是嚇唬誰」、「兒子表示：拔拔你答應我的玩具呢...不然我就求媽媽回來喔！」、「爸爸兒子串通好的嗎？這套路深呀！」

親子爆料公社
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