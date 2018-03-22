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漏開5元蛋發票被國稅局記點 店家霸氣推5元早餐

漏開5元蛋發票被國稅局記點 店家霸氣推5元早餐

2018-03-22 20:44聯合新聞網 綜合報導

「嘉義豆奶攤」業者郭建志認為，國稅局查核人員分次點餐做法是「找碴」，讓人難心服口...
「嘉義豆奶攤」業者郭建志認為，國稅局查核人員分次點餐做法是「找碴」，讓人難心服口服，索性在接下來的三天推出「蘿蔔糕+蛋只賣五元」，網友笑稱老闆被氣到了，呼朋引伴要上門捧場。 本報系資料照／記者王慧瑛攝影
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嘉義市一間早餐店近日遭國稅局記點，理由是查核人員點完蘿蔔糕、收到店家發票後又說要花5塊錢多加一顆蛋，店家卻沒有再開這5塊錢的發票，讓業者直呼這樣根本是在找碴，不過業者的腦筋動得快，乾脆在接下來的三天推出「蘿蔔糕+蛋只賣五元」，吸引不少在地人想上門捧場。

國稅局嘉義市分局近一年開出6件因漏開發票而勒令停業的通知，稽查效果出色，但近日該分局人員赴某早餐店稽查的方式卻引發討論。日前報導，查核人員前往早餐店稽查，點一份30元的蘿蔔糕後、店家也依規打出發票，但查核人員隨後又說要「加一顆蛋」、再付5元，店員一時疏漏忘了再開發票，因此在兩天後收到記點公文。

雖然是一時疏失漏開發票，但業者認為國稅局這樣的稽查方式「根本是在玩店家、找碴」，指國稅局執法不近人情，國稅局則回應，查核人員赴一般店家稽查、就是當自己是一般消費者，點餐流程都是站在消費者的角度思考，因此執法可受公評，而該店家漏開發票也是事實，並非存心刁難。雖然遭記點，不過業者也將計就計、索性在23至25日推出「蘿蔔糕+蛋只賣五元」揶揄自己。

臉書「綠豆嘉義人」貼出店家的這項資訊，指店家因「加點一顆蛋五元」漏開發票、遭國稅局記點，於是店家反向操作，要在23到25日推出蘿蔔糕加蛋只賣五元的優惠，讓不少網友呼朋引伴表示對店家的支持，直呼老闆「霸氣」、「被國稅局氣到了」，也有網友表示他是該店常客，每次買一杯飲料店家都有開發票，這次會被抓到漏開發票，根本是被「加點」的這個假動作騙了。

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