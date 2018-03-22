整修房子撞破鄰居牆壁 網友笑「鑿壁偷光」

2018-03-22 15:05 聯合新聞網 綜合報導



姜姓屋主近日發現自家房屋的牆壁被開了一個大洞，疑似是因隔壁鄰居整修房屋施工不慎造成，他將照片貼上臉書《爆料公社》粉絲專頁，網友笑稱這是鑿壁偷光，「苦主的鄰居是不是叫匡衡？」

由於鄰居施工不當，造成姜姓屋主的牆面開洞。圖擷自 爆料公社 分享 facebook

屋主表示，隔壁鄰居房子已經整修多日，一開始用電鑽，後來用了俗稱山貓車的鏟裝機施工，由於他上大夜班，白天都聽工人在敲敲打打。後來看到自家牆壁被開了個洞，就將照片上傳網路，詢問網友如何處理。

屋主的照片得到許多回響：「建議不要修，以後可以跟鄰居借醬油！」、「直接把房子賣他們，讓他們打成通間。」、「鄰居人好好，連你家都想幫忙重新裝潢了」、「他想跟你們『同居』嗎？」、「50坪變一百坪，好鄰居來的」、「隔壁老王表示方便」。

也有網友認真分析，兩戶相隔壁人家共用的如果是磚牆。原本應該至少有兩塊磚的厚度，有的人會為了要增加自己的「室內空間」（最常見的是浴室），會把原本兩塊磚的厚度變成只有一塊磚，這樣會嚴重影響隔音，屋主要特別去了解注意。

也有人勸屋主先好好溝通如何修膳，並且拍照存證，特別要求鄰居要處理整面牆，而不是只補破裂的地方…等等。屋主後來再次PO文說明，他已經蒐證，並請警察來了解，工班也承諾將處理好整面牆壁。