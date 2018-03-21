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暖男見視障者無助站路邊 衝下車引導搭捷運還給錢

2018-03-21 17:37聯合新聞網 綜合報導

一名男子協助視障者進捷運站搭捷運，網友大讚好有愛心。 圖擷自爆料公社
一名男子協助視障者進捷運站搭捷運，網友大讚好有愛心。 圖擷自爆料公社
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視障人士在生活上總是有許多不便，若我們能伸出援手幫忙，這社會會更溫暖。有民眾表示在路上看到一名視障人士從計程車上下車，但之後卻沒有人上前協助他，導致他被垃圾桶擋住無法行走，只能呆站在路邊，這位民眾的友人看到立刻上前扶他進捷運站，善心的舉動被大讚是「暖男」。

原PO在臉書「爆料公社」貼文表示這個月13日晚上他開車載友人到捷運中正紀念堂站，正準備靠邊停時，一名阿伯從前方的計程車上下來，計程車隨即離開，但這名阿伯下車後卻站在路邊一動也不動，好像是被路邊的垃圾桶擋住無法行走。友人發現這位阿伯是名視障人士而且沒帶手杖，緊張的大喊一聲「他看不到！我下去幫他！」隨即衝下車去幫忙。

阿伯表示要去搭捷運，於是友人一路扶著阿伯走進捷運站，過了一段時間原PO也跟著進捷運站查看。他說阿伯進去的這個出入口似乎沒有電梯，而友人牽著阿伯一步步的慢慢下樓梯，這個畫面讓他看了好感動，便拿出手機拍了下來。原PO說阿伯身上沒帶錢，友人還很好心的幫忙買票，甚至還給阿伯500元，讓阿伯很不好意思的頻頻道謝。

原PO說這種日行一善的事情並沒有什麼了不起，但是這樣的正能量事情是很有感染力的，他更希望司機大哥們如果剛好載到視障人士或其他有障礙的朋友，可以在他們下車後，盡量協助他們到安全的地方。原PO有感而發的說，「如果我們少了同理心，即使這個都市建設了再多的無障礙設施，對身障朋友們來說也仍然處處是阻礙」。

網友們紛紛大讚「好有愛心」、「有你真好」，有人說「暖暖的，我濕了眼眶」、「社會需要這種正能量的人和事」、「善是可以被複製及傳遞的，謝謝你們」、「真心要幫忙而不是做秀的，這才是最棒的」、「好心會有好報」、「台灣無障礙空間還有很大的進步空間」。還有人提醒應該如何幫助視障人士行走，「在引導視障朋友的時候可以請他的手搭在你的肩膀上，然後你在走前面引導他」。

不過有網友提出質疑，「很棒，但給錢我是認為過多了。買完車票就OK，很奇怪的是這位老兄怎麼出門不帶錢呢」、「有點奇怪，沒錢也沒帶手杖，一般視障者出門必定帶手杖才對啊！」、「是很好，但沒帶錢還會搭計程車？」、「我想司機應該不是不幫忙，而是車子一般捷運站外都不太能停，怕司機下車後被開單，而且視障要如何攔計程車？沒帶柺杖要如何走？」

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