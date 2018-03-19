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她看《貓》音樂劇側錄被制止 暴怒狂吼遭架走

2018-03-19 10:02聯合新聞網 綜合報導

一名婦女在演出中側錄遭制止開始大鬧，工作人員不得已只好把她架走。圖擷自爆料公社
一名婦女在演出中側錄遭制止開始大鬧，工作人員不得已只好把她架走。圖擷自爆料公社
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一名婦女在欣賞知名音樂劇《貓》時拿出手機側錄，一旁的民眾看不下去出面制止，經過一番勸說後，這名婦女不但不聽勸告，還當場大吼「不要糾正沒有錯誤的人」，引起周圍的觀眾不滿站起來跟她嗆聲，最後這名婦女被工作人員架走，全場觀眾歡呼鼓掌。

一名網友18日在《爆料公社》PO文，表示自己去台大看音樂劇，表演進行時，一名婦女拿出手機當場側錄表演引發另一位女觀眾不滿出面制止，但經過勸說後這名婦女仍不聽勸告，於是女觀眾開始伸手將婦女的螢幕遮住，沒想到此舉讓想側錄的婦女大為火光，開始大喊「不開心沒有關係，不要糾正沒有錯誤的人」。連喊三次後，其他觀眾聽不下去回吼「你給我閉嘴啦」。

由於婦女的聲音越來越大，讓其他觀眾也加入戰局咆哮，一位男士因受不了婦女的叫囂，也站起來怒吼「大聲就了不起呀」，而這名婦女也不甘示弱的回擊「因為我很生氣」。眼見情況越演越烈，一旁的工作人員趕緊勸阻觀眾們先不要吵架以免影響演出，然後就悄悄接近激動的婦女將她架走。

觀眾們眼見工作人員強行將婦女拖走，歡呼雷動地鼓掌，而婦女被架走的同時也大喊不要這樣子，最後婦女被扛出場外後這場鬧劇才結束。但是看場音樂劇卻被影響也讓看演出的觀眾不經抱怨「受不了，到底在鬧什麼鬧」。

許多網友看到PO文都表示，「國際舞台表演，這樣一鬧台灣又上國際版面」，也有網友感嘆，十多年前去看《貓》時就已經有民眾側錄表演，如今十年已過，沒想到相同的錯誤還是持續發生，質疑是不是我們公民教育出了問題。還有當初在現場的民眾留言表示，當時距離這名婦女很遠的位置，但仍然聽得到她咆哮，認為真的很丟臉。

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