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護理師念錯小孩名 家長竟罵「不會回家讀書嗎！」

2018-03-17 16:23聯合報 記者何祥裕╱即時報導

大醫院急診總是擠滿患者。本報資料照片
大醫院急診總是擠滿患者。本報資料照片
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急診室暴力與言語衝突經常發生，醫師護理師動輒得咎，新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉在臉書分享一個個案，一名護理師不小心念錯小孩姓名，結果旁邊的父親竟然飆罵護理師「看不懂國字，是不會回家讀書嗎！」當場醫師馬上出來解圍，告訴這名父親「如果你有任何疑問，我也叫你回去讀書嗎？」

白永嘉在貼文表示，忙碌的急診室，我們的護理師，不小心唸錯小孩子的名字，這位孩子的爸爸，居然大聲怒罵她「看不懂國字，是不會回家讀書嗎！」

貼文說，超帥氣的值班急診醫師（not me) 看不下去，看診之後立刻跳出來保護我們的護理師，嚴正的告訴他，別想這樣欺負我們醫護，還反問他「如果你有任何疑問，我也叫你回去讀書嗎？」孩子爸爸最後快速地領藥離去。

白永嘉說，這護理師雖然受到委屈，但是醫護能夠團結一起，她心中感覺還是很溫暖。她說，還有很多病人要忙，這種鳥事就不放在心上了，醫護彼此相挺才做得下去。

最後白永嘉還呼籲院方辛苦的長官及公關部門，如果收到這個家屬的投訴單，請笑一笑丟到垃圾桶就可以。

網友對於貼文紛紛表示讚賞，有網友說「帶小孩去急診，不會感謝醫護人員的幫忙，計較叫錯名字，這種家長這種人不會感恩。」、「Dr.白又仗義了，讚！我們常常有苦難言，卻一樣保持工作熱情。對我來說，這沒甚麼的。醫護人加油」。

護理師醫師
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