便當地瓜葉藏蜘蛛卵 她用筷子撥開爆出上百顆

2018-03-14 21:46 聯合新聞網 綜合報導



有民眾買到的雞腿便當裡頭，一片地瓜葉裡藏著蜘蛛卵，讓她很傻眼。 圖擷自 爆廢公社 分享 facebook 當飯菜裡出現異物時，相信許多人多少會食不下嚥。一名女網友買了一個便當，當中有一片地瓜葉包著一團黏稠物，她用筷子撥開後竟然是一大團的卵，讓她自我調侃的說每天吃飯都很像在尋寶一樣，照片上傳後也引來網友熱議。

原PO在不公開臉書社團「爆廢公社」貼出幾張雞腿便當的照片，當中的一片地瓜葉包著一團硬幣大小的黏稠物，她拿筷子挑開後竟然冒出上百顆的卵，讓她相當驚訝，但原PO不想浪費食物，便將其他的飯菜吃光。她無奈的說自己還曾經買過一碗豬腳湯回來，喝了快一半的時候想撈碗裡的花生，沒想到卻撈出一隻脫皮的壁虎，讓她覺得很反胃快吐了！原PO諷刺的說吃東西時，頭髮、蒼蠅、菜蟲已是基本必備的！

許多網友看了照片直呼噁心，有網友一看照片就說是「蜘蛛的卵囊」，還有人開玩笑的說「這菜沒農藥」、「妳到底有多少仇家」、「你吃飯真是充滿驚喜」、「可以不要這樣對我嗎？我超愛吃地瓜葉的」。也有網友分享自己吃過異物的經驗，「吃過的肉粽裡面有用過的OK蹦」、「我吃過燒肉飯裏面有一大塊炭的」、「懷孕時期吃香菇雞肉粥發現一隻大蟑螂」、「我買早餐煎餃吃過釘書針」、「朋友的比較誇張....排骨翻過去有蛆」。