車拋錨獲暖心司機相助 網友：望能找到人好好感謝

2018-03-13 17:35 聯合新聞網 綜合報導



這世間仍是有好人存在的！有網友在《Dcard》貼文表示，自己有天晚上在國道一號開車開到一半突然拋錨，車子不易靠路肩停車，當他正驚慌得不知該如何是好時，幸運遇上熱心大車司機搭救，一路幫忙打著雙黃燈，替網友擋著後面的車道以防被追撞，還陪網友到道路救援的人到了才離開。該暖心行徑讓網友覺得超溫暖，希望能透過發文找到司機大哥，讓他再好好的說聲謝謝。

發文者說，他那天北上過嘉義交流道沒多久，車子就變得越來越慢，開始拋錨，他也很難靠路肩停車，當下「我腦袋不斷浮現夜間被後車追撞的新聞畫面」，當他正想著放手一搏乾脆冒著危險、下車放警示物時，後方卻猛地傳來一聲超大喇叭聲，原PO回頭往後方一看，竟看到有一台聯結車擋在他車的後面，打著雙黃燈，而坐在裡頭的司機正揮著手要他靠路肩，操著台語衝著他大喊：「快點！慢慢靠旁邊！我幫你擋著！」。隨後聯結車司機就這樣一路打著雙黃燈，護送原PO至路肩停靠。

發文者還寫道，當下他一直跟他說謝謝司機大哥，並表示自己第一次遇到這種事很緊張，而司機大哥則不斷拍拍他的肩膀安慰他說「沒事啦互相啦」，而且由於該路段沒什麼路燈比較暗，開聯結車的比較顯眼別人比較會注意到，所以如果真的被追撞的話，「我幫你擋著也比較安全」，讓原PO聽了感動到快哭了，真心覺得很溫暖。

之後沒多久另外一台聯結車也停靠在路肩，下車關心他們的狀況，而兩位大哥就這樣一路陪到道路救援的人趕到了之後才離開，原PO當時很想要改日再好好謝謝這兩位司機，希望大哥們能留下聯絡資料，卻遭婉拒說這都是小事。而道路救援的人也說原PO很幸運，能遇到很好的司機，幫他擋著後面。

貼文一出後，引起網友熱烈迴響，紛紛留言表示「嗚嗚好感人！！！」、「暖暖的」、「大哥反應好快...真的感人..」、「想到人在囧途裡牛耿的台詞『人間自有溫情在！』」、「其實大哥心裡os: 還好我有看到你 要不然⋯⋯ 」、最後更有網友回應道「真的窩心，希望大家都能互相且不要歧視職業，小弟的老爸就是位職業駕駛員，我驕傲」。