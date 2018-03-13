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車拋錨獲暖心司機相助 網友：望能找到人好好感謝

2018-03-13 17:35聯合新聞網 綜合報導

這世間仍是有好人存在的！有網友在《Dcard》貼文表示，自己有天晚上在國道一號開車開到一半突然拋錨，車子不易靠路肩停車，當他正驚慌得不知該如何是好時，幸運遇上熱心大車司機搭救，一路幫忙打著雙黃燈，替網友擋著後面的車道以防被追撞，還陪網友到道路救援的人到了才離開。該暖心行徑讓網友覺得超溫暖，希望能透過發文找到司機大哥，讓他再好好的說聲謝謝。

發文者說，他那天北上過嘉義交流道沒多久，車子就變得越來越慢，開始拋錨，他也很難靠路肩停車，當下「我腦袋不斷浮現夜間被後車追撞的新聞畫面」，當他正想著放手一搏乾脆冒著危險、下車放警示物時，後方卻猛地傳來一聲超大喇叭聲，原PO回頭往後方一看，竟看到有一台聯結車擋在他車的後面，打著雙黃燈，而坐在裡頭的司機正揮著手要他靠路肩，操著台語衝著他大喊：「快點！慢慢靠旁邊！我幫你擋著！」。隨後聯結車司機就這樣一路打著雙黃燈，護送原PO至路肩停靠。

發文者還寫道，當下他一直跟他說謝謝司機大哥，並表示自己第一次遇到這種事很緊張，而司機大哥則不斷拍拍他的肩膀安慰他說「沒事啦互相啦」，而且由於該路段沒什麼路燈比較暗，開聯結車的比較顯眼別人比較會注意到，所以如果真的被追撞的話，「我幫你擋著也比較安全」，讓原PO聽了感動到快哭了，真心覺得很溫暖。

之後沒多久另外一台聯結車也停靠在路肩，下車關心他們的狀況，而兩位大哥就這樣一路陪到道路救援的人趕到了之後才離開，原PO當時很想要改日再好好謝謝這兩位司機，希望大哥們能留下聯絡資料，卻遭婉拒說這都是小事。而道路救援的人也說原PO很幸運，能遇到很好的司機，幫他擋著後面。

貼文一出後，引起網友熱烈迴響，紛紛留言表示「嗚嗚好感人！！！」、「暖暖的」、「大哥反應好快...真的感人..」、「想到人在囧途裡牛耿的台詞『人間自有溫情在！』」、「其實大哥心裡os: 還好我有看到你 要不然⋯⋯ 」、最後更有網友回應道「真的窩心，希望大家都能互相且不要歧視職業，小弟的老爸就是位職業駕駛員，我驕傲」。

有網友在《Dcard》貼文表示，自己有天晚上在國道ㄧ號開車開到一半突然拋錨幸運遇...
有網友在《Dcard》貼文表示，自己有天晚上在國道ㄧ號開車開到一半突然拋錨幸運遇上熱心大車司機搭救暖心行徑讓網友覺得超溫暖。聯合報系資料照片
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