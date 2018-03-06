女嗆「送貨只准搭貨梯」 宅配員神回應超打臉

2018-03-06 20:01 聯合新聞網 綜合報導



憑什麼送貨不能跟住戶一起搭電梯？一名宅配員表示，他最近送貨要搭乘電梯時，竟被一名女子要求只能搭貨梯，他解釋不會影響搭乘空間也徵得警衛同意，不想女子竟回嘴威脅要客訴他，宅配員聽到對方這樣說，也神回應「妳買東西就最好自己買自己帶回家，不要叫物流送」，瞬間成功打臉，讓對方語塞說不出半句話。

這名宅配員在臉書社團《爆怨公社》表示，自己在等電梯的途中，一名小姐突然說「你不能跟我們坐哦」，因為「送貨只能搭貨梯」。宅配員一聽則回應，因為貨梯沒有獨立按鈕，警衛也說可以搭，且貨物是用手抱著，他也沒有用推車佔空間，應當不會影響搭乘空間。

想不到女子聽了解釋後竟不滿，直接回嗆「還敢回嘴，不怕我客訴你嗎？」宅配員當下也覺得頗莫名其妙，反擊神回道「不然妳客訴呀，將心比心很難嗎？妳買東西就最好自己買自己帶回家，不要叫物流送」，此話一出瞬間讓該女子傻眼講不出話，宅配員則瀟灑地走進電梯，成功捍衛自己的立場。

該貼文一出後，吸引網友大讚留言「回的真好！有本事都不要買東西讓物流送！」、「挺你！這女的真的有病！」、「互相尊重真的很重要，辛苦你了」、「這種實在太歧視人了，有夠自以為是的」，還有網友揶揄回「你應該回她：那妳也應該搭貨梯啊！反正妳也是個貨...」