他花百萬夾娃娃成達人 結果氣跑女友還慘賠20萬

2018-03-06 07:48 聯合新聞網 綜合報導



一位夾娃娃達人在網路上分享自己的經驗，他2年來花了超過100萬元夾娃娃，最後雖然練就高超的技術，但卻賠上了金錢、時間和感情。圖片來源／聯合報系 分享 facebook

近日夾娃娃在台灣掀起一陣熱潮，大街小巷都可見到夾娃娃機台，裡頭的禮品更是五花八門。一位網友分享了他的「夾娃娃血淚史」，表示自己2年來花了百萬元夾娃娃，雖然練就一身好技術，但卻賠上許多時間和一段感情。他也以這段時間的觀察經驗奉勸大家，租機台雖然會賺錢，但獲利並沒有想像中高。

一名網友在《批踢踢》上發文分享，自己這2年來，靠著拍賣夾娃娃的戰利品便進帳了超過100萬元，但如果將投入的金錢算進去，整體賠掉了大約20萬元，浪費在其中的時間更是不可勝數，前女友還因此向他提分手。而且原po認為自己是「技術好」才能有這種成績，身邊也有不少單月慘賠10萬元的例子。

他坦言，「夾娃娃機就是賭」，因為成本低、成就感高，常讓許多人不知不覺身陷這種「有技巧的賭博」。他就曾看過許多中年阿伯一夜豪擲萬金，「我曾看過一個阿伯整晚5個小時站在同一台跳跳台，1990元保夾5次，換來5個當時市價600的小蠻腰藍芽喇叭」。

原po還進一步分析，最近夾娃娃風氣興盛，租機台營業的台主雖然月營業額可上看2萬，但是扣除租金和機台內商品的出貨成本，一個月能夠賺幾千塊就已經很不錯了。而他也透露，在整條夾娃娃的產業鏈中，獲利最多的應該是分租場地、機台的場主，初期投入30至40萬的資本，不到半年就可回本。

不少人認為夾娃娃產業膨脹得太快，可能不久後就會「泡沫化」，但原po認為，從現今機台供不應求、娃娃批貨困難等現象來看，短期之內夾娃娃機應該還不會退燒。但他也用自己的慘痛經驗奉勸大家，偶爾夾娃娃當作消遣可以，但若沒有足夠的金錢、時間或是堆放娃娃的空間，還是不要輕易投入，否則就會和他一樣，除了得到高超的夾娃娃技術外，什麼都沒有。