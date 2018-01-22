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好手好腳也要佔便宜 愛心餐老闆想僱用竟被回絕：太冷了

2018-01-22 16:31聯合新聞網 綜合報導

劉文中在店內提供愛心餐幫助弱勢，善心卻被貪小便宜者濫用。 圖擷自狀元燒肉刈包-松...
劉文中在店內提供愛心餐幫助弱勢，善心卻被貪小便宜者濫用。 圖擷自狀元燒肉刈包-松山店臉書
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更生人劉文中浪子回頭，開店提供愛心餐回饋社會，沒想到經媒體報導後，不僅領餐人數爆增3倍，有些人好手好腳也來吃，他有心提供工作機會，僱用領餐人來幫忙洗碗，卻得到「天氣太冷」的回答，讓他心冷考慮停辦。

劉文中過去因結夥搶劫入獄，自知曾是社會負擔，出獄後想彌補對社會的不良影響，便在自家店面「狀元燒肉刈包」提供愛心餐幫助社會弱勢，並在店門掛上紅布條「您餓了嗎？有困難需要幫忙不用客氣，歡迎光臨，本店備有愛心餐，免費不用錢」，提供三菜一飯的便當供需要人士取用。

善舉經媒體大幅報導後，來店使用愛心餐的人數立即大增，據《自由時報》與《三立新聞》報導，有些使用愛心餐的人穿著乾淨體面，卻店門沒開就在外等候，有些人帶著飲料、抽完菸進門說要吃愛心餐，還有人吃完上網打卡分享。他難過表示雖然不會拒絕上門來吃愛心餐的人，但有錢抽菸買飲料的人也來，讓他覺得很失望、愛心被濫用。

此外，當他遇到前來使用愛心餐的人明顯有工作能力時，也會詢問需不需要幫忙，但最近卻遇到對方一聽到工作是「洗碗」，就直接以「天氣太冷」為藉口拒絕，讓他相當錯愕。

劉文中說，雖然愛心餐用餐人數爆增，但每月多約18000元成本還在他的負擔範圍內，也有善心顧客主動掏錢資助愛心餐，所以目前還會繼續提供。只是他的原意是希望能提供給真正有需要的人有溫飽的機會，如果「小善助大惡」，讓人依賴他人施捨而不自立，會讓他相當難過，這種現象若長期出現，會考慮停辦愛心餐。

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