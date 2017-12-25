婚禮當天才LINE喜帖邀請 網友氣回「空氣紅包」

2017-12-25 10:27 聯合新聞網 綜合報導



網友被用通訊軟體詢問是否參加喜宴。圖擷自《爆料公社》 分享 facebook

收到親朋好友寄來的婚禮喜帖時，通常會懷著祝賀的心情衡量是否方便參加，但如果是「一張圖片」的喜帖呢？一名網友在《爆廢公社》上貼文指出，他被公司的同事邀請參加婚禮，竟然是被用LINE草率用「喜帖照片」告知，還是在婚禮當天才進行詢問，讓他感到十分不可思議，說「這種事情竟然也會發生在我身上」。

根據網友貼出的對話內容，該朋友先貼了一張喜帖的圖片，並問「請問你有空大駕光臨嗎？」、「沒喜帖囉～請見諒」。讓他只能傻眼回「這樣你好意思...」。問了公司的其他同事，發現原來其他人也沒有收到喜帖。雖然有點猶豫是否參加，但最後他還是補充「我最後還是沒去了！沒想到這種事會發生在我身上，覺得很好笑」。

其他網友們對這樣的行為也都感到十分的不能理解，表示「沒帖子=沒誠意」、「沒喜帖就不用去了⋯對方太沒禮貌了」、「大概有帖子的人不去才找人充數」。還有人想出奇招神回，直接回傳張鈔票照片，「空氣紅包」當禮金。

也有人舉自己的例子「我喜帖不夠馬上補印誒，而且那種質量的帖子應該不貴，根本沒心」、「這根本貪圖方便，我當初也是喜帖不夠，買空白的親手寫邀請，誠意跟禮貌的問題」