草莓田農膜去哪…回收商甩手 清潔隊暫置堆成山

農膜亂象不只焚燒與掩埋，本報調查發現，回收的後端清運，缺乏配套而一團混亂；以盛產草莓的苗栗為例，農民與清潔隊配合政策回收廢棄農膜，接手的回收業者卻將其違法棄置，形成「回收做半套」荒謬現象。

本報獨家掌握，檢警前年起偵辦一起廢棄物案件，發現一間苗栗塑膠回收廠商，涉嫌以「無償收受」方式，幫大湖、獅潭、銅鑼及南投國姓等六鄉鎮，清運廢棄農膜，收取後未回收再製，違法棄置廠房空地被檢舉。

檢警調查發現，該廠商未持有合法「再利用機構」許可證，依法不能收取廢棄物。檢警指出：「廠商覺得有利可圖就先去收農膜，打算粉碎做塑膠粒，卻發現設備不到位無力處理，便棄置在承租廠房；工廠地主也很為難，中南部很多這類廠房蟑螂案子。」

偵辦人員說，一般廢塑膠打碎即可利用，而農膜較髒，需先清洗，「但政府未提供場地讓農民清洗，就急著交給廠商，也不知道後端（工廠）有沒有能力處理，造成另個問題」。他批評，政府缺乏農膜回收政策，也未嚴格審核回收廠商資格，呼籲改善問題。

此案爆發後，當初委託違法業者清運農膜的苗栗四鄉鎮，由於原先去化管道消失，近兩年遭遇農膜堆置的窘境。

大湖是全國最大草莓產地，每年使用兩百四十公噸農膜，重量相當於六十頭亞洲象；近年農民配合政策，產季結束後將農膜拉起集中放置，由鄉公所清潔隊協助清運。記者走訪大湖清潔隊垃圾場，發現大量廢棄農膜與塑膠管堆成小山；清潔隊長胡國樑說，鄉公所正接洽再生利用業者，盼盡快去化。

來到盛產杭菊的銅鑼鄉，清潔隊過去兩年也「暫置」大量農膜，清潔隊長李月香說：「案發後，我們一直在尋找回收廠商，但都要收費。清潔隊沒編預算，怎麼可能繳費？我們幫助農民，卻造成後端去處問題。」

台大環境工程學研究所名譽教授駱尚廉說，公有地堆置農膜衍生環境衛生問題，建議苗栗縣編列公務預算，尋找廠商清運農膜。