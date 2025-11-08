影／補充保費風暴 石崇良：會在民眾的支持下推動改革

衛福部長石崇良今天在台大醫院國際會議中心，出席「2025台灣醫學周─台灣聯合醫學會學術演講會」，會後受訪，回應健保補充保費等議題表示，健保是台灣國人最大的資產，也是社會最大的支持的力量，健保一定不會倒，但是健保也必須持續的改革，但會以容納最多的意見和共識，在最多民眾的支持下推動。

石崇良開玩笑的講，有一個這麼專業的醫師總統，其實衛福部部長的壓力是很大的，因為總統對於整個醫療的掌握的情形非常的清楚，也很明確的指示了該走的方向。「在細節部分，需要有幕僚人員來做更詳細的規劃再提出。健保是國人最大的資產，也是社會最大的支持的力量，健保一定不會倒，但是健保也必須持續的改革」。

石崇良表示，在少子化的情形之下，對健保的財務絕對是會有很大的衝擊，健保的財務的改革要持續進行，但會以最多民眾的支持下推動。