補充保費爭議後首度同台石崇良 賴清德：施政秉持務實提出計畫

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
賴清德總統（中）和衛福部長石崇良（右二）今天出席「2025台灣醫學周─台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」，賴總統離開會場前和石崇良握手致意，但二人全程互動並不多。記者邱德祥／攝影
衛福部長石崇良未與政院溝通，提出補充保費改革，因起徵門檻過低，得罪小資族，民意強烈反彈，朝野批評政策暴衝、偷襲，行政院長卓榮泰出面要求暫緩規畫。風波後，賴清德總統今天與石崇良首度同台，出席台灣醫學周活動，2人互動並不熱絡。賴總統致詞時語帶玄機，提到他身為醫師總統，施政秉持「務實提出計畫、踏實解決問題。」

石崇良近期提出補充保費改革方向，擬修健保法，民眾股利、利息等從過去每單2萬才收補充保費，改為每年累計2萬就要收補充保費2.1%，遭質疑「沒賺很多錢還要多繳費」，挨批剝削小資族，且政策提出前，缺乏審慎評估，行政院「只知大概」，金管會更是「狀況外」。賴總統面對媒體詢問，是否支持健保補充保費改革，全程不發一語，加快腳步走向會場。

賴總統致詞時說，他在1996年第一波飛彈危機時，響應民主前輩號召棄醫從政，至今已30餘年，他的問政深受醫學、醫療專業訓練影響，醫學診斷一定要有證據，治療一定要有根據，且醫療不分貧富貴賤，也不看種族，在這些影響下，他問政秉持「誠實面對問題、務實提出計畫、踏實解決問題」原則。

雖未直接提及健保改革，賴總統說，已設法提高健保總額，讓醫界有更多空間發揮。

賴總統表示，明年健保總額成長率為高推估5.5%，加上政府以公務預算編列199億元挹注健保基金，總共可用額度高達1兆82億元，為歷年最高，健保總額水位提升，目的之一是讓「石部長進行醫療給付時，更有彈性」，過去醫療服務不同工、不同酬，讓內、外、婦、兒科別找不到人，健保總額增加，衛福部已可調整，讓複雜手術行為得到較高點值，藉此留下人才。

石崇良表示，賴總統對醫療掌握很清楚，已明確指示健保改革該走方向，只是細節須由幕僚人員，進行更詳細規劃，有如此專業的醫師總統，身為衛福部長壓力很大；據國發會資訊，未來45年我國工作人口將減少970萬人，這對健保財務勢必造成衝擊，雖不是立刻發生，但一定會面臨難題，因此健保財務改革「還是要進行」，將持續爭取最多民眾支持，推動財務改革計畫。

