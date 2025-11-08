聽新聞
補充保費逾10年未檢討 專家：考量物價 應調高門檻至10萬

聯合報／ 記者林琮恩翁唯真／台北報導

健保擴大補充保費新制引發爭議，政院前天緊急喊「卡」，健保專家認為，台灣應理性思考健保的未來財務狀況，補充保費不是不能擴大徵收，而是需考量如今物價，門檻應從每年二萬提升至十萬，另也建議，應趁此重新思考健保基本費率與其上限，才能達到健保永續目標。

中經院長連賢明表示，明年健保收支差距將達七百億元，調漲一般保費最能補足缺口，但漲保費的部長都得下台，才讓衛福部轉向補充保費改革，而補充保費門檻自二○一三年設定以來，已超過十年未檢討，當時由政大健保研究團隊試算訂出「每單二萬元」標準，如今物價、所得皆已成長，建議重新精算，將門檻提升至十萬，並同時考量行政成本與收費公平性，避免「收費比收入多、行政成本比保費高」的現象。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁也認為，補充保費改革方向正確，但步伐太快、設計過急，他支持提高單筆扣繳上限至五千萬元，強調受影響多為科技業或高資產族，這群人不反對多繳保費來幫助弱勢。

台大醫院長余忠仁指出，健保費基長期依賴薪資所得，高齡化導致工作人口減少，財源勢必吃緊，將投資所得納入費基方向正確，只是怎麼徵、門檻怎麼定，得再精算。

目前未討論到一般保費，光補充保費改革，就觸動國人敏感神經，前衛生署副署長張鴻仁說，可先推動「健保協同商保」，由政府主導設計「癌症新藥附加險」，讓民眾自願加保，補足健保對昂貴新藥保障的不足，政府若能坦然面對健保覆蓋不足、邀集專家設計保單並結合民間力量，就能啟動此制度。

台灣醫院協會理事長李飛鵬說，國內病人自費比率高，民眾應靜下思考，若要健保面面俱到，應提升一般保費費率，廿年來，牛肉麵售價都漲價無數次，保費只調過三次，民眾寧願一次脊椎開刀就付四、五十萬，導致因病而貧，也不願多繳健保費嗎？

