健保補充保費坑小資族急喊卡 卓榮泰：高收入者多負擔才是大原則

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
衛福部長石崇良宣布健保補充保費新制，股利達一定門檻需繳「補充保費」引發反彈，行政院緊急喊卡。記者杜建重／攝影
衛福部長石崇良宣布健保補充保費新制，股利達一定門檻需繳「補充保費」引發反彈，行政院緊急喊卡。記者杜建重／攝影

衛福部石崇良宣布健保補充保費新制，股利達一定門檻需繳「補充保費」引發反彈，行政院緊急喊卡。行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢對此表示，整個案子須經過政院內部與衛福部嚴謹討論，而健保的改革，是要讓高收入的國人多負擔些，這才是大原則。

衛福部原本欲推健保補充保費新制，將利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，1年累計逾2萬元就要收取2.11%保費，但因反彈聲浪太大，行政院昨晚緊急喊卡。

國民黨立委王鴻薇今日質詢表示，關於健保補充保費，這兩天政策大轉彎，對於衛福部推新政策，卓榮泰事前知情嗎？卓榮泰表示，衛福部長期以來對健保財政想做全面改革，一直都是很重大的課題，他知道有要推出改革，他很肯定衛福部用各種設算，提出健保各種改革方案。

王鴻薇再追問，關於補充保費宣布的詳細內容，卓榮泰事前知情嗎？小資族和一般投資股票散戶調漲保費，是否也知道？卓榮泰說，他了解的部分沒有那麼詳細，但知道衛福部把1000萬元的門檻，上限拉高到5000萬元，這部分有討論過。至於小資族和一般投資股票散戶調漲保費，衛福部提出的報告中，是有這樣的想法，但他認為須經過政院內部與衛福部嚴謹討論，且公告就是要聽取社會共同意見。

卓榮泰重申，這政策還沒定案，不一定會實施，而是預告讓社會各界來提供意見。他也認為此次部會溝通「可以更好」，不必為此震怒，而是應該了解事情的來龍去脈。

王鴻薇表示，今年已有兩起這樣的事件，包含年初750元之亂，數發部突然針對進口3C產品課徵750元，再加上這次健保補充保費事件，一定要避免政策混亂。卓榮泰強調，健保的改革是要讓高收入的國人多負擔些，這才是大原則。

