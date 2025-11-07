健保補充保費改革爭議 卓榮泰：非既定要實施政策
健保補充保費新制即時喊停，國民黨立委王鴻薇今天質詢行政院長卓榮泰事先是否知情。卓榮泰說，那不是一個定案，不是既定要實施的政策，是一個預告，讓社會各界提供意見。
立法院今天下午繼續進行總質詢。王鴻薇質詢時提及，衛福部提出的健保補充保費政策，其內容跟決策，你事先知道嗎？還是如媒體所說，是看到報紙才知道？
卓榮泰說，知道扣繳上限新台幣1000萬元拉高到5000萬元，這部分有過討論，其他也有一些討論，他肯定衛福部提出未來健保財政改革方案。
王鴻薇追問，那利息、股利、租金等涉及到小資族、散戶的部分呢，是否跟媒體報導有出入。
卓榮泰表示，衛福部提出的報告有一份這樣的想法，這個想法要經過行政院跟衛福部嚴謹的討論，這次公告就是要聽取社會各界的意見。
王鴻薇說，但實際上細節根本沒有跟金管會溝通討論，這樣決策模式，可取嗎。
卓榮泰表示，那並不是一個定案，不是既定要實施的政策，是一個預告，讓社會各界提供意見。
王鴻薇說，部會之間溝通應該要檢討，有因此震怒嗎？卓榮泰表示，溝通可以更好，不必要為這樣震怒。
王鴻薇指出，不知道行政院哪裡來的底氣，是施政滿意度有60%、70%嗎？她說，政策混亂一定要避免，涉及升斗小民的支出，要更為慎重。
卓榮泰表示，民調再高都應該要妥善溝通，這跟民調無關，健保改革是要讓高收入的民眾多負擔一些，這才是大原則。
