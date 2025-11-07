健保補充保費急轉彎 卓榮泰：部分內容事前知情

衛福部長宣布將修法改革健保補充保費，但新政策內容引發不少民怨，行政院6日晚間出手緊急喊卡。對此，行政院長卓榮泰表示，整份內容他了解的沒有那麼詳細，但也認為整個案子必須經過政院內部跟衛福部更嚴謹討論。健保的改革，是要讓高收入的國人多負擔一些，這才是大原則。

卓榮泰7日下午率行政院相關部會首長赴立法院施政報告並備詢。

立委王鴻薇質詢時問及，有關健保補充保費，這兩天政策大轉彎，政院昨晚緊急喊卡。對於衛福部欲推新政策，卓榮泰本人事前知情嗎？

卓榮泰答詢時回應，衛福部長期以來對健保財政，想做全面改革，一直都是很重大的課題，所以他知道有要推出改革的這件事。他很肯定衛福部用各種設算，提出未來健保各種改革方案。

王鴻薇追問，補充保費宣布的詳細內容，事前都知情嗎？小資族和一般投資股票散戶調漲保費，這部分也知道嗎？

卓榮泰坦言，整個詳細內容，他了解的部分沒有那麼詳細，但知道衛福部把1,000萬元的門檻上限拉高到5,000萬元，這部分是有討論過的。

至於小資族和一般投資股票散戶調漲保費，卓榮泰表示，衛福部提出的整份報告之中，是有這樣的想法，但他認為必須經過政院內部跟衛福部嚴謹討論，並且公告就是要聽取社會共同意見。

王鴻薇指出，這個案子突然喊卡，就是因為衛福部說，該案細節根本沒有和金管會溝通討論。卓榮泰回應，所以這並不是一個定案，並不是一定會實施的，而是一個預告，讓社會各界來提供意見。

對於這次的情況，部會之間是否溝通檢討，卓榮泰坦言「可以更好」。他認為，不必為這樣子震怒，而是應該了解事情的來龍去脈。

王鴻薇提醒，政府為了財政收入的增加，不管是健保也好，或者其他也好，今年其實已經有兩起這樣的事件，包含年初750元之亂。也就是數發部突然要對進口3C產品課徵750元，再加上這次健保補充保費事件。

王鴻薇強調，這樣的政策混亂，一定要避免，而且涉及到民眾、特別是升斗小民，他們的支出、課稅、規費，一定要更為慎重。

卓榮泰表示，民調再高，都應該要妥善的溝通，這跟民調無關。健保的改革，是要讓高收入的國人多負擔一些，這才是大原則。