股息累計2萬就收補充保費？ 中經院長：標準10年前訂、應適度調高門檻

衛福部長石崇良拋出股利、股息、房租從過去每單2萬才收健保補充保費，改為每年累計2萬就要收2.1%補充保費，挨批搶「搶散戶的錢救健保」。對此，中經院院長連賢明說，衛福部目標是避免富人拆單規避補充保費，但每單2萬收費的標準，已是逾10年前訂定，加上改為結算制形同門檻降低，應重新試算提升門檻，並避免收費行政成本過大。

連賢明說，當初補充保費去既時，政大健保研究團隊參與其中，並進行試算，得出每單2萬元的收費基礎，但這項標準是在2013年訂定，距今已過10年，應重新試算，且年結並非每單「隨源徵收」，勢必增加行政成本，若2萬門檻不變，恐面臨收費對象增加、每人每年股利比數高，收費成本提升，形成雙重夾擊，建議試算時，應將行政成本考慮在內。

補充保費現行採「隨源扣繳」，而非每年結算，目的是為便民，民眾每次獲利時直接扣繳保費，不必再花時間結算。連賢明說，現行制度實施以來，已飽受批評，外界認為隨源徵收，讓富人可透過「拆單」規避保費收取，衛福部提出「結算制」，可提升收費公平性，而如何在行政成本增加，與顧及收費公平性中找到平衡，必須務實計算。

石崇良拋出新制，遭遇小資族散戶反彈，行政院火速宣布政策暫緩。連賢明分析，若改為結算，仍以2萬元為收費門檻，會導致影響層面廣泛、受影響民眾人數大增，若能適度調升起徵門檻，將可縮小衝擊，同時建議調升單次扣繳上限，以「抓大放小」降低改革帶來的政治衝擊。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁持相同意見，他認為，反對本次改革方向者，主要為年輕世代，認為2萬元股息門檻太容易達到，而「2萬股息也不算有錢人」，這確實是本次政策盲點，若能拉高門檻至10萬、20萬元，有助讓政策回歸健保精神，瞄準「經濟相對優勢者」收費，幫助經濟相對弱勢的年輕世代、弱勢族群，所受爭議就會變小，讓社會更能接同理健保改革方向。

洪子仁強調，支持衛福部提升補充保費收費的改革方向，「出發點好，只是走太快」，本次改革方向另一重點，是提升補充保費收取上限，從1千萬調升至5千萬，能獲得5千萬股息者，多為科技業大老等極端富有族群，影響者僅數千人，這群富人也不反對多繳保費幫助經濟弱勢，且收取來自資本利得的補充保費，才能延後一般保費費率調漲，落實世代正義。