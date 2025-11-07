健保補充保費改革惹議 綠委籲加強溝通廣徵意見

快訊

中央社／ 台北7日電

二代健保補充保費改革惹議，行政院指示衛福部暫緩規劃。民進黨立委吳思瑤、林俊憲等人今天受訪時提及，這是重大政策，但事前沒有溝通，應加強溝通、廣徵各界意見，政策研議要更嚴謹。

衛生福利部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等惹議。行政院發言人李慧芝6日指出，行政院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方式。

針對二代健保補充保費改革惹議，身兼民進黨政策會執行長的吳思瑤受訪指出，此政策還需要更周延的研議、多元的對話，而她在能夠充分表達意見的管道，發表保留的意見，也希望行政部門能知道，任何政策的研議，事前應周延對話、收攏各界意見。

吳思瑤說明，此事也讓各界看到，如何讓國家對於健保的永續財源能更穩健，但不要讓年輕世代有受到被剝奪的負面觀感，因此政策的研議可以更嚴謹，再給行政部門一段時間。

林俊憲表示，身為立委，他都覺得被偷襲，因為事先不知道這件事，如果真的有急迫性，也應該與大家討論，而非突然把整套內容丟出來，引起軒然大波。

林俊憲提到，重大決策絕對不能草率、倉促推出，因此他立刻把相關民意反映給行政院，也希望未來牽涉民眾權益的重大決策，一定要小心謹慎，廣徵各界意見。

民進黨立委賴瑞隆認為，衛福部要檢討，因為重大決策要提出前，一定要經過內部溝通，但此事連金管會都不知情的狀況下就貿然提出，影響層面又相當大，這會影響政府施政觀感。

賴瑞隆強調，希望未來每位部會首長都必須謹慎，因為每項施政都會影響民眾對於施政的信心，期盼未來任何重要施政要推出前，要經過各部會、立法院的溝通，才不會發生緊急煞車的狀況，也才能讓人民感受到施政的穩健與信心。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱受訪表示，健保財務健全才能讓健保、醫護人員永續發展，而衛福部長石崇良對於健保的財務健全相關改革非常用心，但事前應多跟金融主管機關溝通，例如若要對資本利得做更擴大的徵收，或許可以海外的資本利得為優先，不要讓普羅大眾擔心退休生活受到波及等。

