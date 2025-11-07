快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤。記者劉懿萱／攝影
身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤。記者劉懿萱／攝影

健保補充保費改革引爆民怨反彈，行政院長卓榮泰昨晚下令急踩煞車，政策7小時轉彎。身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今受訪說，黨團態度如同卓揆定調「重新再研議、擴大對話」，健保財源如何更永續穩健，讓年輕世代受到剝奪負面觀感；同黨立委賴瑞隆則說，連金管會都不知情就貿然提出，影響政府施政觀感，要衛福部以此為戒。

衛福部長石崇良拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」已發民怨反彈。吳思瑤今在立院議場前受訪說，民進黨立委在表達意見管道中，充分表達意見給行政部門，任何政策研議都應當在事前有更周延對話、收攏各界意見。

吳思瑤說，黨團對該政策態度，如同卓榮泰昨天定調「重新再研議、擴大對話」，政府應要思考的問題是，如何讓健保財源能更永續穩健，別讓年輕世代受到剝奪負面觀感。

民進黨立委賴瑞隆受訪也說，任何重大的決策要提出來前，一定要經過內部的溝通，連金管會都不知情就貿然提出，特別是收到金額不多、但影響層面又廣時候，影響政府施政觀感。他認為，卓揆臨時喊卡後，每位部會首長都必須謹慎，每個施政錯誤都會影響到執政信心。

賴瑞隆表示，希望未來任何重要的施政要推出之前，一定要經過內部、各部會與立法間的溝通，唯有溝通取得大家認同後推出來的政策，才不會發生緊急剎車狀況，希望衛福部以此為戒、審慎地推動各項政策，各部會都必須要有這樣的態度。

批二代健保補充保費「480萬小資族扛黑洞」 她揭郭台銘股利要繳這數字

王婉諭昨（6）日在臉書發文痛批政府「找錯對象」，要由480萬名小資族分擔龐大的健保黑洞，卻讓上億股利大戶享有封頂優惠，「這根本不是量能課稅，而是柿子挑軟的吃！」

補充健保新制急喊卡 吳思瑤：健保財源永續別剝奪年輕世代

健保補充保費改革引爆民怨反彈，行政院長卓榮泰昨晚下令急踩煞車，政策7小時轉彎。身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今受訪說...

補充保費改革惹議衛福部暫緩規畫 台大院長余忠仁：當然還是支持執行

為穩定健保財務，補充保費擬針對三大項目調整，昨衛福部長石崇良親上火線說明，不過因政策爭議四起，衛福部昨晚也發稿表示，相關...

健保補充保費改革惹議 王義川：要先解決中國人繳保費問題

健保補充保費改革惹議，民進黨立委林俊憲今天表示，相關政策一定要經過討論，不是忽然間「蹦」整套政策丟出來，在沒有凝聚共識的...

補充保費新制急喊停 王鴻薇：民進黨缺錢就找股民開刀

衛福部擬調整「健保法」，股利達一定門檻利息將收取保費引發反彈，衛福部長石崇良因而受批評，行政院緊急喊卡。國民黨立委王鴻薇...

補充保費新制急喊停 賴士葆：石崇良小心烏紗帽

衛福部擬調整「健保法」，股利達一定門檻利息將收取保費引發反彈，令衛福部長石崇良飽受批評，行政院也緊急喊卡。國民黨立委賴士...

