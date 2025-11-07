補充保費改革惹議衛福部暫緩規畫 台大院長余忠仁：當然還是支持執行

為穩定健保財務，補充保費擬針對三大項目調整，昨衛福部長石崇良親上火線說明，不過因政策爭議四起，衛福部昨晚也發稿表示，相關規畫仍在研議，暫停有爭議的規畫。台大醫院長余忠仁今受訪說，基本上當然還是支持執行，但對於徵收的計算方式，需要再做精算。

衛福部原先擬針對股利、利息、租金所得改採年度結算，超過2萬就要徵2.11％、單筆扣繳上限1000萬提高到5000萬、高額獎金起徵門檻調整為最低工資的4倍，但引發許多小資族、存股族反彈。昨政策急轉彎，衛福部發稿表示，補充保費的改革方案，目前仍在研議階段，衛福部會廣納各方意見，暫停有爭議的規畫。

余忠仁受訪指出，對健保而言，如果這是一個有助穩定健保的政策，還是應該往繼續執行的方向規畫，「所以基本上我們當然還是支持」。目前健保費的費基來自於一般人的薪資，但投資或機會財也是社會財源的一部分，這個部部分是否納入費基，應該還是要處理。

余忠仁說，人口高齡化之後，實際工作人口減少，健保收取的保費一定也減少，還要支應很多因高齡而增加的醫療費用，財源從哪裡來？這當然是一定會出現的問題。若個人累積財富變多，投資後的獲利回到維護個人健康，補充保費的收取是合理的，只是說怎麼去徵收，因為的確執行上碰到一些問題。