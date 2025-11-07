健保補充保費改革惹議 王義川：要先解決中國人繳保費問題

健保補充保費改革惹議，民進黨立委林俊憲今天表示，相關政策一定要經過討論，不是忽然間「蹦」整套政策丟出來，在沒有凝聚共識的情況下，果然引發軒然大波；民進黨立委王義川則說，來台依親的中國人是否要繳健保費，這件事要先解決，否則什麼都不用談。

健保補充保費原先規畫有大改革，利息、股利、租金收入一年內累計超過2萬元，就必須繳交2.11％的補充保費，甚至比定存利率1.7％還要高，引爆民眾怒火後，緊急喊停。

林俊憲指出，健保財政有沒有必要加補充保費，這是要大家來討論，看用什麼樣的方式進行，沒先聽取外界意見的政策，這一定要踩剎車，不能草率推出，行政院也已從善如流暫緩。可能新上任的衛福部長比較不了解新的模式，經過民代反映後也要再提醒，關於重大決策、人民權益的政策，要小心謹慎。

王義川表示，健保費要調漲，補充保費要調漲？他認為先解決一件事，為什麼沒繳過健保費的中國人來台依親、中國老人來台依親，就可以用台灣健保？哪有這種道理，亂七八糟，「這件事沒解決，什麼都不用談」。