快訊

鳳凰已達輕颱上限今將轉中颱！直接侵襲台灣機率高 這2天影響最劇烈

黃仁勳下午來台！首站參訪台積電台南三奈米廠 明與張忠謀同台運動會

31億珠寶被偷…曝羅浮宮保全密碼「簡單到不行」監控系統爛到爆

健保補充保費改革惹議 王義川：要先解決中國人繳保費問題

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
健保補充保費將原先規畫有大改革，利息、股利、租金收入一年內累計超過2萬元，就必須繳交2.11％的補充保費，甚至比定存利率1.7％還要高，引爆民眾怒火後，緊急喊停。圖／聯合報系資料照片
健保補充保費將原先規畫有大改革，利息、股利、租金收入一年內累計超過2萬元，就必須繳交2.11％的補充保費，甚至比定存利率1.7％還要高，引爆民眾怒火後，緊急喊停。圖／聯合報系資料照片

健保補充保費改革惹議，民進黨立委林俊憲今天表示，相關政策一定要經過討論，不是忽然間「蹦」整套政策丟出來，在沒有凝聚共識的情況下，果然引發軒然大波；民進黨立委王義川則說，來台依親的中國人是否要繳健保費，這件事要先解決，否則什麼都不用談。

健保補充保費原先規畫有大改革，利息、股利、租金收入一年內累計超過2萬元，就必須繳交2.11％的補充保費，甚至比定存利率1.7％還要高，引爆民眾怒火後，緊急喊停。

林俊憲指出，健保財政有沒有必要加補充保費，這是要大家來討論，看用什麼樣的方式進行，沒先聽取外界意見的政策，這一定要踩剎車，不能草率推出，行政院也已從善如流暫緩。可能新上任的衛福部長比較不了解新的模式，經過民代反映後也要再提醒，關於重大決策、人民權益的政策，要小心謹慎。

王義川表示，健保費要調漲，補充保費要調漲？他認為先解決一件事，為什麼沒繳過健保費的中國人來台依親、中國老人來台依親，就可以用台灣健保？哪有這種道理，亂七八糟，「這件事沒解決，什麼都不用談」。

保費 健保 林俊憲

延伸閱讀

林俊憲提營養午餐免費！讓孩子讀冊、吃飯、喝牛奶免錢

桃園綠營布局受矚目 地方人士：何志偉行程滿檔、王義川鮮少現身

原定出席爆爭議…王義川高喊「怎麼可能挺貪汙」不去林岱樺造勢

陳亭妃、林俊憲誰出戰台南市長？綠營內參民調曝光 雙方回應這樣說

相關新聞

批二代健保補充保費「480萬小資族扛黑洞」 她揭郭台銘股利要繳這數字

王婉諭昨（6）日在臉書發文痛批政府「找錯對象」，要由480萬名小資族分擔龐大的健保黑洞，卻讓上億股利大戶享有封頂優惠，「這根本不是量能課稅，而是柿子挑軟的吃！」

健保補充保費改革惹議 王義川：要先解決中國人繳保費問題

健保補充保費改革惹議，民進黨立委林俊憲今天表示，相關政策一定要經過討論，不是忽然間「蹦」整套政策丟出來，在沒有凝聚共識的...

補充保費新制急喊停 王鴻薇：民進黨缺錢就找股民開刀

衛福部擬調整「健保法」，股利達一定門檻利息將收取保費引發反彈，衛福部長石崇良因而受批評，行政院緊急喊卡。國民黨立委王鴻薇...

補充保費新制急喊停 賴士葆：石崇良小心烏紗帽

衛福部擬調整「健保法」，股利達一定門檻利息將收取保費引發反彈，令衛福部長石崇良飽受批評，行政院也緊急喊卡。國民黨立委賴士...

【總編開箱】健保補充保費新制7小時就急轉彎 衛福部惹怒誰？

為了幫健保開源，衛福部長石崇良近日受訪時透露，過去股利、利息等資本利得及房租收入要繳健保補充保費，將從「單筆」2萬元改為年度「累計」2萬元就要收費2.1%。此舉一旦實施，將影響全台480萬名民眾，中產階級首當其衝，引爆民怨炸鍋。短短7小時後，構想中的政策遭行政院喊卡，反映衛福部急著找錢補洞卻又思慮不周，政院擔心選票再掉一波。

二代健保補充保費改革喊卡 卓揆指示暫緩具爭議規劃

二代健保補充保費改革引發爭議，行政院昨（6）日晚間急踩煞車，行政院長卓榮泰指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規劃；衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。