補充保費新制急喊停 王鴻薇：民進黨缺錢就找股民開刀

衛福部擬調整「健保法」，股利達一定門檻利息將收取保費引發反彈，衛福部長石崇良因而受批評，行政院緊急喊卡。國民黨立委王鴻薇說，補充保費鬧劇大轉彎喊卡，民進黨缺錢就找股民開刀。

王鴻薇表示，衛福部研議的健保補充保費改革方案，其中將利息、股利、租金3項目的補充保費改採「年度結算制」，若一年內利息、股利、租金合計達2萬元以上，就會被課徵補充保費；若年股利3萬元，需針對超過門檻的1萬元部分抽稅。根據評估影響約480萬人，估計會課徵100億至200億元。已經有不少媒體報導，許多民眾質疑這就是變相證所稅，深怕會重演1989年「證所稅」風暴、衝擊股市？

王鴻薇指出，更誇張的是這項對許多投資人影響的徵稅方案，石崇良承認根本沒有跟金管會討論，連金管會證期局主秘黃仲豪受訪時，都說自己是報導才知道有這項政策，真的沒想到，如此天才的方案，是沒有作全面評估，沒有相關單位內部溝通，這種執政能力，還好意思亂收錢來剝削國人。

王鴻薇說，「缺錢拿股民開刀」的作法，民進黨如此拿國人財產開玩笑，當然引起國人反彈，更不要說股利並非穩賺不賠，「貼息虧錢還要繳費」根本不合理，輿論當然會炸鍋，果不其然，公布政策兩天內，行政院昨天晚上6時就緊急宣布暫停實施。

王鴻薇提到，她要特別提醒，這已經不是民進黨政府第一次這樣巧立名目來向國人收錢了。通傳會（NCC）今年2月，針對民眾海外網購配備手機、藍牙耳機等3C產品要加收750元，被稱為「750之亂」，當時這樣的土匪行徑，也是她第一時間發文要求NCC必須檢討，也是在輿論炸鍋之後才暫緩實施，就與現在補充健保，完全一模一樣。

王鴻薇說，奉勸民進黨政府，自己執政無能就已經很糟糕了，不要還整天動這種歪腦筋，想方設法要從國人身上榨取金錢和收入。「人民不是你們的提款機，國會與在野黨都在第一線守著，不要妄想不斷挑戰國人的底線，那只會帶來民意的反彈，這些後果都會是你們咎由自取。」