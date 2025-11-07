補充保費新制急喊停 賴士葆：石崇良小心烏紗帽

衛福部擬調整「健保法」，股利達一定門檻利息將收取保費引發反彈，令衛福部長石崇良飽受批評，行政院也緊急喊卡。國民黨立委賴士葆提醒石崇良小心自己的烏紗帽；國民黨立委王鴻薇也說，行政院長卓榮泰應考慮石崇良去留。

衛福部原預期調整健保法，將利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，1年累計逾2萬元就要收取2.11%保費，但因反彈聲浪太大，行政院昨晚緊急喊卡。而金管會證期局主秘黃仲豪說，關於健保補充保費的改革方案，他也是看媒體報導才知道。

針對衛福部擬推補充保費喊卡，賴士葆批「濫殺無辜」。他說，政府不是鼓勵長期持有股票？回到財政部前部長王建煊講的話，「手中有股票，心中無股價」，政府本鼓勵長期持有，卻要砍一刀，這沒有道理。而且兩萬的門檻，幾乎是通殺了。

賴士葆表示，此一政策一丟出，行政院才發現沒有經過行政院討論，怎麼衛福部爆衝？石崇良要檢討，已經兩次了，包括廚餘的事情、健保的事情，「所以石部長要小心喔，你的烏紗帽要小心喔。」

王鴻薇也說，政策荒腔走板，補充保費包含存款族、股民，當然引起震撼。保費政策連金管會都不知道，這樣的政策粗糙。她也批石崇良「離譜」，卓榮泰應考慮石崇良去留。