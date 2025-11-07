批二代健保補充保費「480萬小資族扛黑洞」 她揭郭台銘股利要繳這數字

健保補充保費改革新制引爆民怨，衛福部長石崇良昨天中午還親上火線開記者會，大約七小時後就被行政院院長卓榮泰下令踩煞車。時代力量黨主席王婉諭昨（6）日在臉書發文痛批政府「找錯對象」，要由480萬名小資族分擔龐大的健保黑洞，卻讓上億股利大戶享有封頂優惠，「這根本不是量能課稅，而是柿子挑軟的吃！」

王婉諭指出，根據衛福部草案，年度累計股利超過2萬元（約每月1667元）就須繳補充保費，估計受影響民眾約480萬人。以台股平均4%殖利率推算，只要持股50萬元，就可能被課稅。

「這是一個工作幾年、努力存錢的年輕上班族，就可能被納入的門檻，」她說，這顯然不是針對高所得者，而是鎖定中產與小資族群開刀。

王婉諭進一步指出，草案中補充保費扣繳上限將從1,000萬元提高至5,000萬元，但即使如此，富豪實際負擔仍極有限。她舉例，若以今年可領約100億元鴻海股利的郭台銘為例，若無上限應繳2.11億元保費，但設上限後僅繳105.5萬元，「整整差了 200 倍！」

「結果是480萬小資族要貢獻100至200億元，而1,000名大戶只增加6億元，這叫量能付費嗎？」王婉諭質疑。

她指出，股利本為公司繳過20%營所稅後的盈餘，股東領取後再繳綜所稅，如今又加徵補充保費，等於「剝三層皮」。「如果真要照這邏輯，那是不是其他資本利得也要納入？」她說，政府以「行政成本太高」為由避開高資產族，反而選擇「最好欺負的」小資族群，是政策方向錯誤的根本問題。

王婉諭認為，問題根源在於2013年上路的「二代健保」制度，原本應實施「家戶總所得制」，但因改革阻力過大，最終推出「變形版」補充保費機制，導致分攤不均。「蔡政府上任前曾主張回到家戶總所得制，如今卻毫無進度。」她呼籲行政院應停止頭痛醫頭、腳痛醫腳的短期做法，「開源必須全面改革，不能再拿中產階級當提款機。」

目前行政院長卓榮泰已指示衛福部「暫緩推動」補充保費調整方案。王婉諭則強調，「既然政策已暫緩，就請行政院正視根本問題，打開過去的政策白皮書，重新啟動健保改革。」