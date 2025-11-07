洪子仁：支持石崇良部長補充保費改革方向 但政策須兼顧配套與公平

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

衛福部二代健保補充保費改革政策大轉彎，台灣醫務管理學會理事長洪子仁6日表示，他支持衛福部部長石崇良推動補充保費改革的方向，認為這是健保永續的必要之舉，但政策必須兼顧配套與公平，才能真正落實社會互助與共榮的精神。

洪子仁指出，台灣健保支出不斷增加，若要制度長久運作，收入面也需同步思考。目前的健保收入主要有三個來源，一是一般薪資所得，二是政府預算撥補，三是補充保費。現階段調整補充保費，目的是讓「錢賺錢」的收入貢獻更多，藉此減少對薪資族群的壓力。「簡單說，就是資本利得者多繳一點，幫助年輕上班族，延緩一般保費調漲的時間。」

他指出，現行補充保費主要針對租金、利息與股息等非薪資所得課徵。這些收入者多屬經濟條件較佳的族群，例如戰後嬰兒潮世代或存股族，負擔能力相對充裕。「這群人多繳一點點，對他們是九牛一毛，但對健保財務可增加約200億元收入。」

不過，洪子仁也提醒，政策必須兼顧弱勢與中低收入者。他建議，應同時調降「兼差族」的補充保費匯率，例如Uber司機、打工族或其他兼職青年，這些人為了養家糊口打多份工，不應與投資族群被同等對待。

在公平性上，洪子仁指出，現行「一刀切」的設計確實存在不合理之處，匯率一致、上限1,000萬元，導致領鉅額股息的富人與剛超過2萬元利息的小資族繳一樣稅率，他建議未來可考慮採分級匯率，或針對不同所得級距調整比例，讓負擔能力強者繳得更多。

最後，洪子仁提醒，目前的健保補充保費並未將土地與房屋交易、遺產贈與等非薪資所得納入範圍，他表示支持補充保費調整，但前提是要公平、有配套。讓錢賺錢的人多負擔一些，讓打零工、兼差的年輕人減輕負擔，這樣健保才走得長遠。

