補充保費新制踩煞車 藍白：政策測風向 施政如兒戲

聯合報／ 記者蔡晉宇劉懿萱／台北報導

對於二代健保補充保費新制踩煞車，國民黨衛環委員會召委廖偉翔昨說，政府決策不是試水溫、測風向，衛福部補充保費政策顯然「朝令夕改」，施政宛如兒戲，台肥董事吳音寧的人事爭議殷鑑不遠，賴政府黑箱決策的老毛病如果不改，終將讓人民失去信賴。

衛福部拋出補充保費新制引爆民怨，藍綠都有意見。國民黨立委賴士葆批評，健保補充保費從單次改累計，根本是把重擔強加給市井小民，民眾靠微薄股利貼補家用，現在鐮刀一揮把富人、中產階級、中低收入戶全納入，簡直是「斂財苛政」。

一位民進黨立委說，原擬新制將封死原本能「拆單避稅」方式，長期投資族首當其衝；還有民眾反映，怎麼政府一手普發現金一萬元，另一手連股利都要納入補充保費，不明白政府財政邏輯為何？健保黑洞無論向誰多收錢都一定有反彈，如何制訂出合理的補充保費，確實是賴政府的一大難題。

民進黨立委黃捷表示，肯定衛福部懸崖勒馬，她這幾天收到大量民眾陳情，健保需要改革但方向必須合理，應優先從濫用健保者及特定高資本利得者下手，不該針對五百萬名靠微薄股息補貼生活的小股民開刀。

民眾黨立委陳昭姿指出，補充保費若成變相漲保費，影響很大的是努力存股小資族，政府應設計更精細的級距與免稅門檻，區分大額資本所得與小額零星收入，別把民眾的小確幸一併課走。

保費 健保 衛福部 賴政府 國民黨

