談新制窘境 前健保局長：影響很多人卻只收到一點錢

衛福部長石崇良拋出補充保費新制方向，前健保局長鄭守夏指出，增加補充保費是正確方向，但要避免「影響很多人，卻只收到一點錢」窘境；我國薪資成長有限，但經濟情況好轉，國內生產毛額（ＧＤＰ）成長快速，多數財富來自薪資外資本利得，應藉補充保費制度調整，收取這些財富挹注健保，避免單由薪資收取一般保費支撐，讓健保「撐不下去」。

鄭守夏指出，衛福部將補充保費收取從單筆改為累計，將大幅增加被收費對象，且過去補充保費是單筆隨單徵收，若採年結，必須透過行政流程累計，並確保民眾正確申報，且影響人數增加，行政成本勢必大幅提升。

鄭守夏建議補充保費的收取應縝密估算，研議調整收費門檻，並積極溝通。

法人指出，健保補充保費改以總額計算後，股利實質報酬率下降，對收息族及退休族造成明顯影響，由於免繳門檻太低，投資人若維持原本的投資配置，很難迴避被開徵。例如投資月配ＥＴＦ，月領息五千元，一年領息六萬元，現制不用繳補充保費，但未來新制要繳補充保費。

新制引發網友熱議，一面倒痛批衛福部搶錢，薪水被扣一次，股利又扣一次，懲罰勤勞的人；有錢人有會計師、財富管理師撐腰，中產沒退路，健保不思體制改革，只會一直跟人民要錢。