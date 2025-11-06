聽新聞
0:00 / 0:00

談新制窘境 前健保局長：影響很多人卻只收到一點錢

聯合報／ 記者林琮恩陳儷方／台北報導

衛福部長石崇良拋出補充保費新制方向，前健保局長鄭守夏指出，增加補充保費是正確方向，但要避免「影響很多人，卻只收到一點錢」窘境；我國薪資成長有限，但經濟情況好轉，國內生產毛額（ＧＤＰ）成長快速，多數財富來自薪資外資本利得，應藉補充保費制度調整，收取這些財富挹注健保，避免單由薪資收取一般保費支撐，讓健保「撐不下去」。

鄭守夏指出，衛福部將補充保費收取從單筆改為累計，將大幅增加被收費對象，且過去補充保費是單筆隨單徵收，若採年結，必須透過行政流程累計，並確保民眾正確申報，且影響人數增加，行政成本勢必大幅提升。

鄭守夏建議補充保費的收取應縝密估算，研議調整收費門檻，並積極溝通。

法人指出，健保補充保費改以總額計算後，股利實質報酬率下降，對收息族及退休族造成明顯影響，由於免繳門檻太低，投資人若維持原本的投資配置，很難迴避被開徵。例如投資月配ＥＴＦ，月領息五千元，一年領息六萬元，現制不用繳補充保費，但未來新制要繳補充保費。

新制引發網友熱議，一面倒痛批衛福部搶錢，薪水被扣一次，股利又扣一次，懲罰勤勞的人；有錢人有會計師、財富管理師撐腰，中產沒退路，健保不思體制改革，只會一直跟人民要錢。

延伸閱讀

二代健保補充保費對百萬存股族開刀！輿論炸鍋政院急踩煞車 網嗆石崇良下台

政院踩煞車！二代健保改革惹議 卓榮泰指示衛福部「暫緩規劃」

影／股民補充保費收定了？石崇良「謝謝高股利者貢獻很多」 網怒嗆：只挑軟的割

股利非獲利…二代健保補充保費搶錢！存股族悲哀：左手換右手政府再抽一手

相關新聞

民怨炸鍋！補充保費新制 7小時急停

衛福部長石崇良拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，消息傳出後，立刻引發民怨大反...

談新制窘境 前健保局長：影響很多人卻只收到一點錢

衛福部長石崇良拋出補充保費新制方向，前健保局長鄭守夏指出，增加補充保費是正確方向，但要避免「影響很多人，卻只收到一點錢」...

「密網撈小蝦米」 學者批健保補充保費改革擾民

衛福部原本預告健保補充保費改革方案，將現行「單筆給付」改為「年度累計」課徵模式，影響估計達四八○萬人。台北商業大學財稅系...

冷眼集／「最會溝通」變「最會轉彎」 決策錯誤形同複製貼上

二代健保補充保費政策七小時緊急踩煞車，成了賴政府最新的政策髮夾彎。台肥董事吳音寧人事案「一夕生變」已教人眼花撩亂，衛福部...

新聞幕後／政院高層看報 才知補充保費改革方向

健保補充保費改革新制引爆民怨，衛福部長石崇良昨天中午還親上火線開記者會，大約七小時後就被行政院院長卓榮泰下令踩煞車。據悉...

「不該拿小股民開刀」衛福部推補充保費新制 黃捷曝收到大量陳情

衛福部健保補充保費新制喊卡，民進黨立委黃捷表示，肯定衛福部懸崖勒馬，這幾天收到大量民眾陳情，健保需要改革但方向必須合理，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。