冷眼集／「最會溝通」變「最會轉彎」 決策錯誤形同複製貼上

聯合報／ 本報記者林政忠

二代健保補充保費政策七小時緊急踩煞車，成了賴政府最新的政策髮夾彎。台肥董事吳音寧人事案「一夕生變」已教人眼花撩亂，衛福部補充保費重大新制「朝令夕改」更令人瞠目結舌。

重大決策出包再轉彎，賴政府簡直是把錯誤複製貼上，民進黨立委王世堅金句再現：「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬。」

任何攸關民生的稅率或費率調整，都是茲事體大，牽一髮而動全身。二○一二年，馬政府曾信誓旦旦推動證所稅，國民黨當時高舉「租稅正義」大旗，經過立法院多次挑燈夜戰、反覆修法，結果股市重挫、民怨四起，證所稅胎死腹中，不但賠上一個財政部長，更重挫馬政府執政威信。

證所稅的殷鑑歷歷在目，健保制度確實需要改革，但改革要講求程序正義、透明公開。衛福部長石崇良日前天外飛來一筆，將對小資族課徵補充保費，引爆民怨炸鍋；石崇良昨天親上火線證實，相關政策尚在研議中，他事前未正式與金管會溝通，結果變成火上加油，行政院昨晚緊急踩煞車。

衛福部長不是星象家，重大決策不容許觀風向、測水溫，否則政府政策將形同兒戲。

蔡政府曾自詡「最會溝通的政府」，賴政府如今卻變成「最會轉彎的政府」。台肥董座人事案四天多次轉彎，吳音寧從「董座」變「董事」，農業部至今啞口無言；補充保費新制壽命更短，石崇良決策昨晚就被行政院翻案，賴政府還欠全民一個道歉。

民進黨在野時強烈反對「黑箱決策」，執政多年似乎變成自己最討厭的模樣；但若非明年大選在即，民進黨政府會不會轉彎，恐怕還是一個未知數。

民怨炸鍋！補充保費新制 7小時急停

衛福部長石崇良拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，消息傳出後，立刻引發民怨大反...

談新制窘境 前健保局長：影響很多人卻只收到一點錢

衛福部長石崇良拋出補充保費新制方向，前健保局長鄭守夏指出，增加補充保費是正確方向，但要避免「影響很多人，卻只收到一點錢」...

「密網撈小蝦米」 學者批健保補充保費改革擾民

衛福部原本預告健保補充保費改革方案，將現行「單筆給付」改為「年度累計」課徵模式，影響估計達四八○萬人。台北商業大學財稅系...

二代健保補充保費政策七小時緊急踩煞車，成了賴政府最新的政策髮夾彎。台肥董事吳音寧人事案「一夕生變」已教人眼花撩亂，衛福部...

新聞幕後／政院高層看報 才知補充保費改革方向

健保補充保費改革新制引爆民怨，衛福部長石崇良昨天中午還親上火線開記者會，大約七小時後就被行政院院長卓榮泰下令踩煞車。據悉...

「不該拿小股民開刀」衛福部推補充保費新制 黃捷曝收到大量陳情

衛福部健保補充保費新制喊卡，民進黨立委黃捷表示，肯定衛福部懸崖勒馬，這幾天收到大量民眾陳情，健保需要改革但方向必須合理，...

