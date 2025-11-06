新聞幕後／政院高層看報 才知補充保費改革方向

健保補充保費改革新制引爆民怨，衛福部長石崇良昨天中午還親上火線開記者會，大約七小時後就被行政院院長卓榮泰下令踩煞車。據悉，政院高層看報才知衛福部補充保費新制改革方向，政院上午先對外定調「不會為難小資族」，輿論卻如滾雪球般延燒，卓揆昨晚緊急拍板「暫緩爭議規畫」，防止民怨蔓延，衝擊明年大選。

石崇良一上任後直接開罰黑心豬大腸廠商、假日急症中心風火上陣，更拋出未經轉診赴醫學中心自付五成醫療費用，如今提出補充保費改革方案，沒想到引爆龐大民怨；連民進黨內部也炸鍋，選民抱怨電話接不完，還有黨團幹部直接向政院抱怨，成為石崇良上任後最大的政治考驗。

這場風暴問題核心就在「溝通失靈」，石崇良已非初犯，連續兩項政策都遭其他部會打臉。先是非洲豬瘟防線下的機場紅綠線取消，引發交通部澄清「無此事」；接著「存股族課徵補充保費」，未與金管會協調就提前對外說明，政治後座力極大。知情人士直言，「這在政治上是大忌，政策再正確，若踩到其他部會地盤，也會被迫撤退」。

健保財務吃緊，明年健保安全準備金仍可維持一個月以上，後年卻很難說。但上任保證不調高健保費似乎成為歷任衛福部長的起手式，既是政策承諾、也是政治魔咒。石崇良未雨綢繆，秉持急診醫師一遇風險就積極拆彈的風格，提出改革方向，不料未與相關部會溝通，犯了大忌。

石崇良上任仍處蜜月期，推動健保永續的理想堅定，卻忘了明年大選在即，民眾的感受很重要，重大改革必須天時、地利、人和，缺一不可，行政院出面對補充保費改革喊卡，很明顯的就是要安撫民意。石崇良的補充保費改革方案曝光後，民怨隨即炸鍋，石崇良昨天親上火線說明，媒體高度關注後，反讓民怨更加沸騰，可能衝擊明年選情，迫使行政院不得不出手解決，當補充保費已成政治問題，高層就必須政治處理。

大罷免大失敗後，行政院對民意風向更謹慎，前有台肥董事長人事換將、如今補充保費改革喊卡，就是擔心一旦民意出現破口，政府施政將備受考驗。尤其此刻正值全民普發現金一萬元，民眾沉浸在領錢喜悅，立即得知荷包又要失血，收錢小確幸、付錢大抱怨，失分比得分還多，高層必須提前滅火，否則等到政策正式上路，再回頭就來不及了。

石崇良是公衛專家從政，但別忘了，「政治也是公共衛生的一部分」，補充保費攸關全民荷包，未經充分社會溝通，勢必引發反彈。此次未與其他部會溝通，埋下失敗的種子，對健保改革埋下嚴重殺傷力，往後若要調整健保費率，恐怕難上加難。