健保採分級費率 聲音浮現

衛福部二代健保補充保費改革暫緩爭議規劃，專家建議，改革是必要之舉，但應該兼顧配套與公平，建議未來可考慮採分級費率，或針對不同所得級距調整比例。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁昨（6）日表示，健保財務穩健很重要，但政策必須兼顧弱勢與中低收入者。他建議，應同時調降「兼差族」的補充保費匯率，例如Uber司機、打工族或其他兼職青年，這些人為了養家糊口打多份工，不應與投資族群被同等對待。

在公平性上，洪子仁指出，現行「一刀切」設計確實存在不合理之處，費率一致、上限1,000萬元，導致領鉅額股息的富人與剛超過2萬元利息的小資族繳一樣費率，他建議未來可考慮採分級，或針對不同所得級距調整比例，讓負擔能力強者繳得更多。最後洪子仁提醒，目前的健保補充保費並未將土地與房屋交易、遺產贈與等非薪資所得納入範圍，則是可以注意的地方。

另外，民間監督健保聯盟發言人滕西華則認為，只針對補充保費中的股利、利息、租金三個項目改採年結，這是「不公平中的不公平」，建議廢除補充保費，健保費基應以家戶總所得計算，衛福部應重啟相關討論。

滕西華認為，此次調整補充保費已經踩到國人敏感神經，特別存股族感到「被針對」，政府應該正視健保收入結構問題，從費基開始討論，重啟對家戶總所得的討論，另外，應廢除補充保費，要增加健保收入，建議直接提高一般保費，不要讓收費出現階級，應該一視同仁。