二代健保補充保費改革喊卡 卓揆指示暫緩具爭議規劃

二代健保補充保費改革引發爭議，行政院昨（6）日晚間急踩煞車，行政院長卓榮泰指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規劃；衛福部長石崇良表示，相關政策仍在研議、溝通，相關開徵門檻會再討論，務必讓小資族保有小確幸。

石崇良日前接受媒體專訪透露，衛福部將修法調整《健保法》，針對二代健保補充保費計算方式，包括薪資以外的利息、股利、租金等收入，將改採年度結算方式收取補充保費，一年累計逾2萬元就要收取2.11%保費，目標2027年上路，影響人數估約480萬人。消息一出，引發存股族、小資族不滿。

二代健保補充保費政策變化

對於改革方向引發爭議，行政院發言人李慧芝昨晚表示，政府目標一直是讓健保財務可以更穩健、永續，並讓保費繳納制度更公平。

李慧芝指出，過去30年來健保收入主要來自薪資所得，但隨著人口高齡化與少子女化加劇，年輕世代承受的負擔愈來愈重。為確保健保制度長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段。

李慧芝表示，卓榮泰院長已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

李慧芝昨日在院會後記者會表示，政府一直非常積極在維持健保財務的穩健，每年都有持續撥補，也維護繳納公平性。她強調，關於健保補充保費修法方向仍在廣納意見階段，政府絕對不會為難小資族。

石崇良昨日親上火線召開記者會，坦承提出這個構想並未與金管會討論，但有問過財經專家，預估對股市影響不大。

石崇良表示，針對開徵金額門檻未來會再討論有什麼方法，並將討論有無其他方法讓小資族保有小確幸，對租金所得與資本利得相關保費也將再研議。他指出，近年股利所得，約占健保補充保費的20%，他當然希望股市很好、股利發得很好，健保就會獲得更多的挹注。他說，改革是為了讓制度更公平、健保能永續，不是為了增加負擔，寧可早做，也不要等到不得已時才做。