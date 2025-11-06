聽新聞
0:00 / 0:00

反彈聲浪四起…健保補充保費改革急踩煞車 衛福部：暫停有爭議的規畫

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部長石崇良中午開記者會談補充保費，衛福部晚上大轉彎發新聞稿表示，暫停有爭議的規畫。記者林澔一／攝影
衛福部長石崇良中午開記者會談補充保費，衛福部晚上大轉彎發新聞稿表示，暫停有爭議的規畫。記者林澔一／攝影

為了延續健保財政問題，衛福部長石崇良大刀闊斧擬針對補充保費改革，怎料調整內容衝擊大量存股族，反彈聲浪四起。記者杜建重／攝影
為了延續健保財政問題，衛福部長石崇良大刀闊斧擬針對補充保費改革，怎料調整內容衝擊大量存股族，反彈聲浪四起。記者杜建重／攝影
為了延續健保財政問題，衛福部石崇良大刀闊斧擬針對補充保費改革，怎料調整內容衝擊大量存股族，反彈聲浪四起。衛福部今晚發新聞稿表示，補充保費的改革方案，目前仍在研議階段，衛福部會廣納各方意見，暫停有爭議的規畫。

石崇良今中午親上火線開記者會表示，將調整3大部分，不過晚間衛福部立即發新聞稿回應相關爭議。

針對近日健保補充保費改革熱議，衛福部表示，讓健保財務可以更穩健、更永續，讓每一位繳納保費的國人都能夠更公平，這是不變的目標。

衛福部說，健保開辦至今30年，初期以薪資所得為主，如今高齡化與少子化的影響，導致勞動人口從2015年的1700多萬人逐年下滑。如果，只靠薪資繳保費，人口變少、支出變多，年輕世代的壓力也會越來越重。

衛福部表示，補充保費的改革方案，目前仍在研議階段，衛福部會廣納各方意見，暫停有爭議的規劃。接下來，一定會尋求更周延，更有共識的做法，再行推動。

本次改革主要有三部分，石崇良表示，首先股利、利息、租金所得改採年度結算，若單項累計金額超過2萬元，將要加收2.11％的補充保費；第二「打開天花板」，過去補充保費不管股息、租金跟利息，均以1000萬元為上限，為了互助精神及有能力的人多幫助弱勢，將往上將上限提高至5000萬元，不然過去可以將1000萬拆成10筆，就可能1元都收不到。

石崇良說，第三獎金起徵是投保薪資的4倍，以現行計算方式若每月的投保薪資為10萬元，獎金單筆要超過40萬以上，才會開始徵收補充保費。例若獎金為50萬元，扣掉40萬後，剩下的10萬去計算，算下來約繳2000元補充保費；但若薪資薪資3萬元的民眾，他的起徵金額就是12萬元起，起徵點不同。將採基本工資第一級為起徵點，也就是說不管拿多少獎金都是一致。

為了延續健保財政問題，衛福部長石崇良（左）大刀闊斧擬針對補充保費改革，衛福部今晚發新聞稿表示，暫停有爭議的規畫。記者翁唯真／攝影
為了延續健保財政問題，衛福部長石崇良（左）大刀闊斧擬針對補充保費改革，衛福部今晚發新聞稿表示，暫停有爭議的規畫。記者翁唯真／攝影

保費 衛福部 投保薪資 石崇良

延伸閱讀

存股族憂心忡忡！二代健保補充保費改革挨批 金管會：會再了解

補充保費新制恐讓小資族「不需繳費變要繳」 財稅專家籲調升收費門檻

尋求避風港！二代健保補充保費制度變動 債券ETF躍投資新寵

影／跟金管會溝通？補充保費改革掀議 石崇良鬆口：研議讓小資族保有小確幸

相關新聞

民怨炸鍋！補充保費新制 7小時急停

衛福部長石崇良拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，消息傳出後，立刻引發民怨大反...

談新制窘境 前健保局長：影響很多人卻只收到一點錢

衛福部長石崇良拋出補充保費新制方向，前健保局長鄭守夏指出，增加補充保費是正確方向，但要避免「影響很多人，卻只收到一點錢」...

「密網撈小蝦米」 學者批健保補充保費改革擾民

衛福部原本預告健保補充保費改革方案，將現行「單筆給付」改為「年度累計」課徵模式，影響估計達四八○萬人。台北商業大學財稅系...

冷眼集／「最會溝通」變「最會轉彎」 決策錯誤形同複製貼上

二代健保補充保費政策七小時緊急踩煞車，成了賴政府最新的政策髮夾彎。台肥董事吳音寧人事案「一夕生變」已教人眼花撩亂，衛福部...

新聞幕後／政院高層看報 才知補充保費改革方向

健保補充保費改革新制引爆民怨，衛福部長石崇良昨天中午還親上火線開記者會，大約七小時後就被行政院院長卓榮泰下令踩煞車。據悉...

「不該拿小股民開刀」衛福部推補充保費新制 黃捷曝收到大量陳情

衛福部健保補充保費新制喊卡，民進黨立委黃捷表示，肯定衛福部懸崖勒馬，這幾天收到大量民眾陳情，健保需要改革但方向必須合理，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。