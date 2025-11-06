聽新聞
存股族憂心忡忡！二代健保補充保費改革挨批 金管會：會再了解

中央社／ 台北6日電
衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，引起不少存股族在網路上討論，憂心忡忡。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，引起不少存股族在網路上討論，憂心忡忡。金管會今天表示，剛看到衛福部相關版本內容，會再進一步了解，看是否會對股民產生影響，再做適當交流。

現行全民健保除一般保費費率5.17%，另有6項補充保費來源，包含高額獎金全年超過當月投保金額4倍部分、兼職薪資所得超過公告最低工資，以及執行業務收入、利息所得、股利所得、租金收入等，每筆金額超過新台幣2萬元要繳2.11%補充保費。

衛福部近日指明年將啟動補充保費修法程序，導入年度結算制度，租金、利息與股利1年累計逾2萬元，收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人，財務約增加100至200億元，掀起熱議。衛福部長石崇良今天表示，尚未跟金管會正式溝通，但有請教過很多財務專家，不認為會對股市造成太大影響。

媒體詢問這項措施引發存股族不少抱怨，是否有向衛福部了解狀況，金管會證期局官員表示，目前剛看到衛福部相關版本內容，會再進一步了解是否對股民產生影響，再做適當交流。

