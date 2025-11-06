聽新聞
0:00 / 0:00

尋求避風港！二代健保補充保費制度變動 債券ETF躍投資新寵

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
二代健保補充保費制度可能迎來重大變革，衛福部擬將現行的單次給付扣繳，改為年度所得總歸戶計算，此舉將直接衝擊國內廣大的存股族與高利定存戶。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
二代健保補充保費制度可能迎來重大變革，衛福部擬將現行的單次給付扣繳，改為年度所得總歸戶計算，此舉將直接衝擊國內廣大的存股族與高利定存戶。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

二代健保補充保費制度可能迎來重大變革，衛福部擬將現行的單次給付扣繳，改為年度所得總歸戶計算，此舉將直接衝擊國內廣大的存股族與高利定存戶。市場資金為尋求避風港，已開始轉向具備稅賦優勢的債券ETF，使其迅速躍居資產配置的新顯學。

衛福部長石崇良日前指出，為防堵現行制度下，民眾透過拆分股利、獎金或租金單據以規避保費的漏洞，新制將參照所得稅結算申報模式，就股利、利息、租金等六大類所得進行年度總歸戶，未來只要年度累計金額超過2萬元，就需繳納2.11%的補充保費。

這項改革預計最快於116年上路，不僅將扣繳上限自現行的1,000萬元大幅提高至5,000萬元，預估影響範圍將擴及近480萬人，可望為健保財源挹注超過百億元。

法人分析，對仰賴被動收入的投資人而言，新制無疑是一項必須正視的理財新挑戰，債券ETF的配息來源主要為「海外利息所得」，依現行法規，此類所得並不列入補充保費的課徵範圍，使其成為新制下合規節稅的利器。

除了稅務優勢，當前市場環境亦對債券ETF相當有利，在全球通膨壓力趨緩、聯準會降息循環預期啟動的背景下，債券價格具備顯著的上漲潛力。目前市面上多檔投資級債券ETF，年化配息率已站穩5%至6%的誘人水準，兼具「穩定現金流」與「資本利得」的雙重吸引力。

從市場數據觀察，尤以對利率變動較為敏感的長天期債券ETF，近期表現最為突出。以元大零息超長美債（00969B）為例，近三個月總報酬率已達7.6%；而聚焦於投資級公司債的FT投資級債20+（00982B）近三月報酬亦有5.8%的穩健表現，顯示資金已提前卡位布局。

近期各類型債券ETF績效。資料來源：CMoney
近期各類型債券ETF績效。資料來源：CMoney

二代健保補充保費 債券ETF 衛福部

延伸閱讀

跟金管會溝通？補充保費改革掀議 石崇良鬆口：研議讓小資族保有小確幸

補充保費恐衝擊股市 石崇良坦言「沒問金管會」 盡量不傷小資族

股民補充保費收定了？石崇良「謝謝高股利者貢獻很多」 網怒嗆：謝你X滾下台！

影／研擬健保補充保費3大改革 石崇良：重新檢討付費公平性

相關新聞

民怨炸鍋！補充保費新制 7小時急停

衛福部長石崇良拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，消息傳出後，立刻引發民怨大反...

談新制窘境 前健保局長：影響很多人卻只收到一點錢

衛福部長石崇良拋出補充保費新制方向，前健保局長鄭守夏指出，增加補充保費是正確方向，但要避免「影響很多人，卻只收到一點錢」...

「密網撈小蝦米」 學者批健保補充保費改革擾民

衛福部原本預告健保補充保費改革方案，將現行「單筆給付」改為「年度累計」課徵模式，影響估計達四八○萬人。台北商業大學財稅系...

冷眼集／「最會溝通」變「最會轉彎」 決策錯誤形同複製貼上

二代健保補充保費政策七小時緊急踩煞車，成了賴政府最新的政策髮夾彎。台肥董事吳音寧人事案「一夕生變」已教人眼花撩亂，衛福部...

新聞幕後／政院高層看報 才知補充保費改革方向

健保補充保費改革新制引爆民怨，衛福部長石崇良昨天中午還親上火線開記者會，大約七小時後就被行政院院長卓榮泰下令踩煞車。據悉...

「不該拿小股民開刀」衛福部推補充保費新制 黃捷曝收到大量陳情

衛福部健保補充保費新制喊卡，民進黨立委黃捷表示，肯定衛福部懸崖勒馬，這幾天收到大量民眾陳情，健保需要改革但方向必須合理，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。