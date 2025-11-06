聽新聞
0:00 / 0:00

影／跟金管會溝通？補充保費改革掀議 石崇良鬆口：研議讓小資族保有小確幸

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
健保補充保費將出現調整，預計最快2027年上路，股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限1000萬提高到5000萬、高額獎金起徵門檻調整為最低工資的4倍。衛福部長石崇良（左）中午開記者會表示，沒有正式跟金管會聊過，但有請教過很多財務專家，將進行法規預告60天後，再送進立法院，希望說能夠在後年上路。記者翁唯真／攝影
健保補充保費將出現調整，預計最快2027年上路，股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限1000萬提高到5000萬、高額獎金起徵門檻調整為最低工資的4倍。衛福部長石崇良（左）中午開記者會表示，沒有正式跟金管會聊過，但有請教過很多財務專家，將進行法規預告60天後，再送進立法院，希望說能夠在後年上路。記者翁唯真／攝影

健保補充保費將出現調整，預計最快2027年上路，股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限1000萬提高到5000萬、高額獎金起徵門檻調整為最低工資的4倍。衛福部長石崇良中午開記者會表示，沒有正式跟金管會聊過，但有請教過很多財務專家，將進行法規預告60天後，再送進立法院，希望能在後年上路。

石崇良今天中午親上火線並外說明，強調政策還在研議、溝通階段，會多聽大家聲音，他也鬆口針對開徵金額門檻未來會再討論有什麼方法，讓小資族保有小確幸，「會來研究看看」。

針對媒體提問3項改革對於健保挹注能有多少，石崇良表示，明年的健保總額支出的部分是9883億，而健保保費的收入是近9000億，所以缺口會慢慢出現，就必須去調整健保的財務結構，不然只依賴一般保費收入，那就會很快就有可能突破費率的上限，因此才會評估調整結構法。

石崇良說，健保收入75%全靠薪資上班族繳的保費，補充保費僅占9%，補充保費股利所得佔了20%，但因應高齡化及少子化趨勢，勢必得改革，但當然不希望影響股市。

石崇良說，先前有和財務相關專家討論，不過會不會進一步和金管會溝通，會持續跟各界溝通，接下來還要進行法規預告需要60天時間，之後再送進去立法院，最快也要明年才能完成修法，預計後年上路。

健保總額 保費 石崇良 金管會 小確幸 小資族

延伸閱讀

補充保費恐衝擊股市 石崇良坦言「沒問金管會」 盡量不傷小資族

股民補充保費收定了？石崇良「謝謝高股利者貢獻很多」 網怒嗆：謝你X滾下台！

影／研擬健保補充保費3大改革 石崇良：重新檢討付費公平性

「謝謝高股息者貢獻」 補充保費改制挨批 石崇良說明為了保費公平性

相關新聞

民怨炸鍋！補充保費新制 7小時急停

衛福部長石崇良拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，消息傳出後，立刻引發民怨大反...

談新制窘境 前健保局長：影響很多人卻只收到一點錢

衛福部長石崇良拋出補充保費新制方向，前健保局長鄭守夏指出，增加補充保費是正確方向，但要避免「影響很多人，卻只收到一點錢」...

「密網撈小蝦米」 學者批健保補充保費改革擾民

衛福部原本預告健保補充保費改革方案，將現行「單筆給付」改為「年度累計」課徵模式，影響估計達四八○萬人。台北商業大學財稅系...

冷眼集／「最會溝通」變「最會轉彎」 決策錯誤形同複製貼上

二代健保補充保費政策七小時緊急踩煞車，成了賴政府最新的政策髮夾彎。台肥董事吳音寧人事案「一夕生變」已教人眼花撩亂，衛福部...

新聞幕後／政院高層看報 才知補充保費改革方向

健保補充保費改革新制引爆民怨，衛福部長石崇良昨天中午還親上火線開記者會，大約七小時後就被行政院院長卓榮泰下令踩煞車。據悉...

「不該拿小股民開刀」衛福部推補充保費新制 黃捷曝收到大量陳情

衛福部健保補充保費新制喊卡，民進黨立委黃捷表示，肯定衛福部懸崖勒馬，這幾天收到大量民眾陳情，健保需要改革但方向必須合理，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。