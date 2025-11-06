補充保費恐衝擊股市 石崇良坦言「沒問金管會」 盡量不傷小資族

健保補充保費將出現調整，若啟動修法最快2027年上路。對於可能衝擊股市與小資族，衛福部長石崇良表示，尚未正式跟金管會談，但已請教過很多財務專家，希望健保財務改革。他也說，近年台灣股市不錯，當然不希望影響股市，這幾年補充保費股利所得占20%，「所以影響應該不會太大。」

石崇良表示，為了健保永續，就現有補充保費方式做一點改變，擴大費基。提早改革，主要是希望減緩影響最多人的「一般保費」調漲，當然也不可能永遠不調整一般保費，不過希望未來是在財務結構更公平的情形下再調整。補充保費新制需啟動修法，預計草案最快是明年先進行法規預告，預告60天，再送進立法院，希望後年可以上路。

石崇良今天中午說明，近期會逐步來檢討如何讓健保的財務更健全，本次改革主要有3個部分，包含提高收取上限、統一獎金起徵點，而租金、股利及股息導入結算機制，讓健保更加公平，也能穩健健保財務。

石崇良表示，台灣經濟成長伴隨人口紅利，讓健保走過前20年，但隨著社會條件改變，高齡及少子女化衝擊，工作人力從2015年的1700多萬逐年下降，未來工作人口減少，若純粹以薪資保費來源健保將會愈來愈辛苦，並加重薪資所得者負擔。

石崇良說，但很多資產來源是來自資本利得者，也就是投資所得，所以要去重視財務公平性。健保是社會保險需要互助互利，隨國家經濟成長結構改變，所以才調整健保財務來源，近年台灣股市也很不錯，不認為會因為這件事影響到多大，這是尋求健保財務能永續，這是台灣的資產，希望台灣健保財務能永續，改善醫療環境，改善醫護薪資與新藥等。

而有專家認為戰後嬰兒潮這群人累積的財富相對比年輕人更多的，資本利得也比較多，現在導入結算制度有沒有可能起徵點會有一些區別。石崇良表示，這是個很好的方向，就是盡量不傷害小資族，這一次會進行補充保費的調整，也是考量到年輕族群，若不修法增加補充保費，就要調一般保費費率，這影響到也多是小資族，未來會再討論看看有什麼方法，讓小資族保有小確幸。

石崇良坦言，只要跟健保保費相關，都是有很多不同的聲音跟意見都是可以預期的，只是在想不論怎麼樣，總有一天都是要做這樣的改革，而且愈早做對健保的財務愈好，因為可以有累積的盈餘做為未來的使用，所以寧可早做，也不要到了不得已的時候做，那個時候的影響會更大。

石崇良說，愈早有補充保費挹注，就可以減緩對於在一般保費對更多人影響的部分，因不可能永遠不調一般保費費率是不可能的，希望讓他的財務結構是更公平的情形之下，再來調那這樣大家會覺得比較平衡。