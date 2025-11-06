影／「謝謝高股息者貢獻」 補充保費改制挨批 石崇良說明為了保費公平性

衛福部計畫明年啟動修法，改革健保「補充保費」收取公式，消息一出，引發存股族、定存族及包租公們不滿，網路上滿滿民怨，怒批土匪搶錢，拿中產階級開刀。衛福部長石崇良今天中午臨時舉行記者會，親上火線，強調改革是為了健保的付費公平性，目前人口結構和經濟發展型態改變，為了保費收取的公平性，「謝謝高股息、 高股利者貢獻」。

長石崇良表示，本次改革主要有三部分，包含「打開天花板」，提高收取上限、統一獎金起徵點、導入結算機制，讓健保更加公平，也能穩健健保財務。他也表示，將盡快展開溝通，逐步檢討如何讓健保財務更健全。

石崇良表示，第一「打開天花板」，過去補充保費不管股息、租金跟利息，均以1000萬元為上限，為了互助精神及有能力的人多幫助弱勢，將往上限提高至5000萬元。

石崇良說，第二獎金起徵點是投保薪資四倍，每月投保薪資10萬，獎金單筆超過40萬以上才會徵收補充保費，例如獎金50萬，會採計10萬收取補收保費，約2000元的補充保費。如果投保薪資3萬元，4倍就是12萬元，而超過12萬就要收補充保費。他認為，這樣的起徵點有公平性問題，改革是為了調整公平性，無論投保薪資多少，拿到獎金需繳交的補充保費起徵點一致。

石崇良表示，第三，導入結算機制，現行股利所得、利息跟租金都是單筆繳交，就會出現「拆單」，如果有1000萬元的收入，拆成10張繳交，就可能一塊錢補充保費都不用繳，導入結算機制就是避免拆單規避，也是另外一種公平性。

至於大家關心會不會影響到小資族，石崇良說，這次結算方式納入繳交補充保費，會再跟大家繼續討論，但健保財務要永續發展，需要在財務結構上公平合理，目前保費收入75％來自薪資收入，補充保費僅佔9％，過去貢獻不多，希望因應高齡化、超高齡化社會來臨，重新檢討付費公平性。

石崇良說，政府近年對健保投入大幅增加，除重新調整政府負擔比例基礎，是修訂健保法施行細則，政府每年額外編列給健保基金約134億，占36％；並以公務預算成立50億「癌症新藥基金」與20億「罕病新藥基金」，共計70億元，並透過「韌性特別條例」再投入200億元，整體新增挹注超過400億元。

根據健保法規定，政府負擔保費支出的36%，因此補充保費若調整，政府也將同步增加相對撥款。石崇良說，民眾每多繳2元，政府就要多出1元，改革並非為增加民眾負擔，而是為確保健保財務能更加穩健，透過機會讓高股息者幫忙，照顧更多病人與弱勢族群，讓健保更加永續。