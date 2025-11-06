健保補充保費改制挨批 政院：廣納意見階段 不會為難小資族

衛福部擬改革健保補充保費引發廣大民怨，行政院發言人李慧芝今天強調，政府積極維持健保財務穩健、維護繳納公平性，現階段尚在廣納意見階段，「政府絕對不會為難小資族」；衛福部強調，目前仍在研議期，後續溝通期、立法期都會將相關社會意見納入參考。

現行健保除5.17%一般保費外，對利息、股利、租金等6項收入設有2.11%補充保費，單筆超過2萬元才需繳納。衛福部近日表示，明年將啟動修法，改為「年度累計」逾2萬元即課徵，估影響約480萬人，將為健保財務增加約100至200億元。

衛福部健保署副署長龐一鳴說，台灣目前一年所收的健保費用約為8000億元左右，其中150億元來自股利所得，但會隨年度有所不同。

龐一鳴表示，健保是社會保險制度，也就是量能付費，越有能力的人幫助越沒有能力的人，關於補充保費修正，現在進入研議期，接續才會是溝通期、立法期，目前社會反應的相關意見，衛福部都會納入研議參考。