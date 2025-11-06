聽新聞
0:00 / 0:00

「利息、股利、租金」年結2萬要繳健保補充保費 政院：不會為難小資族

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人李慧芝。記者季相儒／攝影
行政院發言人李慧芝。記者季相儒／攝影

衛福部擬將修法調整《健保法》，針對二代健保補充保費計算方式，包括薪資以外的利息、股利等收入將改採年度結算方式收取補充保費。對此，行政院發言人李慧芝表示，目前修法方向，衛福部還在廣納意見的階段，政府也絕對不會為難小資族。

衛福部長石崇良近日表示，明年將修「健保法」，將利息、股利、租金等補充保費從現行的每月結算改採年度計算，一年累計超過2萬元就要收取。

健保補充保費共有六類，包括利息、股利、租金、兼職收入、執行業務所得及基本薪資超過四倍的獎金。石崇良指出，目前健保補充保費採即時扣繳方式，若個人單筆利息或股利給付超過門檻就會被扣。

對此，李慧芝說，政府一直非常積極在維持健保財務的穩健，每年都有持續撥補預算，也維護繳納的公平性。關於健保補充保費的修法方向，現在衛福部還在廣納意見的階段，政府也絕對不會為難小資族。

衛福部健保署副署長龐一鳴補充，目前一年收的健保費約8,000億左右，從股利所得收到的保費大概150億左右，會隨年度不同。健保是社會保險制度，也就是量能付費，越有能力的人幫助越沒有能力的人，關於補充保費的修正，現在進入研議期，過了之後會是溝通期，之後才是立法期，目前社會反應的相關意見，衛福部都會納入研議參考。

二代健保補充保費 衛福部 股利

延伸閱讀

影／今中午恢復活豬運輸 行政院呼籲用實際行動支持國產豬肉

股利+租金等收入年逾2萬就得課補充保費 網一片哀號「沒有辦法退休」

利息、股利累計逾2萬 要繳健保補充保費

92歲嬤「催檢」志工 石崇良：隱形超人台灣最美風景

相關新聞

民怨炸鍋！補充保費新制 7小時急停

衛福部長石崇良拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，消息傳出後，立刻引發民怨大反...

談新制窘境 前健保局長：影響很多人卻只收到一點錢

衛福部長石崇良拋出補充保費新制方向，前健保局長鄭守夏指出，增加補充保費是正確方向，但要避免「影響很多人，卻只收到一點錢」...

「密網撈小蝦米」 學者批健保補充保費改革擾民

衛福部原本預告健保補充保費改革方案，將現行「單筆給付」改為「年度累計」課徵模式，影響估計達四八○萬人。台北商業大學財稅系...

冷眼集／「最會溝通」變「最會轉彎」 決策錯誤形同複製貼上

二代健保補充保費政策七小時緊急踩煞車，成了賴政府最新的政策髮夾彎。台肥董事吳音寧人事案「一夕生變」已教人眼花撩亂，衛福部...

新聞幕後／政院高層看報 才知補充保費改革方向

健保補充保費改革新制引爆民怨，衛福部長石崇良昨天中午還親上火線開記者會，大約七小時後就被行政院院長卓榮泰下令踩煞車。據悉...

「不該拿小股民開刀」衛福部推補充保費新制 黃捷曝收到大量陳情

衛福部健保補充保費新制喊卡，民進黨立委黃捷表示，肯定衛福部懸崖勒馬，這幾天收到大量民眾陳情，健保需要改革但方向必須合理，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。