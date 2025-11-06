【重磅快評】健保補充保費炸鍋 癥結在小資族的相對剝奪感

健保補充保費新制預告上路，只要一年內股利、利息、租金超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此舉讓不少小資與中產階級炸鍋。有人說，2.11%並不算多，但真正的問題是大戶總有各種合法節稅的辦法，反而是受薪族與退休族「一毛都逃不掉」。賺一點利息、領一點股利，卻總被鎖定為健保財源的「固定貢獻者」，心理上的相對剝奪感，正是民怨之所在。

衛福部長石崇良日前表示，明年將修《健保法》導入「年度結算」制度，最快後年起，民眾一年內利息、股利、租金等合計超過2萬元，就要收取補充保費；扣繳上限也將從1000萬元提升至5000萬元。根據衛福部估算，新制每年可為健保挹注約100至200億元收入。

目前的補充保費採「單次計算」方式。除獎金及兼職所得外，執行業務收入、利息所得、股利所得與租金收入，只要單次給付超過2萬元且不超過1000萬元，就會被扣繳補充保費。正因如此，不少定存族會刻意「拆單」，即把一筆定存拆成多筆，每筆的利息壓在2萬元以下，就能免繳補充保費。但新制改為「全年累計」後，這種避繳方式將失效。以300萬元定存、年利率1.7%為例，年利息約5萬元，屆時須繳約1千元補充保費。對仰賴定存過活的退休族而言，確實有感。

同樣保守穩健的「存股族」也將受到影響。若投資月配息ETF（指數型股票基金），每月領1.99萬元者，現行制度下因未達2萬元門檻可免繳；但若改採年度累計，全年領息近24萬元，就得繳約5000元補充保費。這讓不少人抱怨：「股利不是穩賺不賠，萬一賠錢還要繳費，合理嗎？」更何況，大戶往往透過投資控股公司操作，以法人名義持股可減少個人補充保費負擔，這讓一般投資人更覺制度不公。另一層效應是恐引發投資行為的改變，部分投資人可能因此轉向低配息、高成長型股票，或乾脆不再偏好月配息ETF。對長期以「股息當生活費」的存股族而言，這樣的變化有違其「類定存」初衷。