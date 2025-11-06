「二代健保補充保費」軟土深掘！股民滿肚子火：不課菸酒、檳榔…專挑老實人

現在網路論壇上最多的罵聲，就屬健保補充保費的制度，將來要改成股利、利息、租金合計年度超過2萬元，就要被收取2.11％的補充保費一事了！也就是要堵住民眾把定存拆單、ETF月配、季配息扣不到補充保費的方便之門。

這個政府不去找使用最多健保基金的始作俑者拿錢，只會找多金且方便扣錢的廣大股民開刀，難怪引起眾多的民怨。先來藉此反映網友們的心聲，給政府聽一下民怨：

不課檳榔攤、吸煙族健保補充保費，只會欺負老實的存股族！ 領息投資跟健康保險怎會有相關聯？ 除息不保證填息，卻一定要被扣補充保費！ 是嫌選票太多、不想要選票了嗎？ 逼股民去投資海外股票、基金、玩當日沖銷嗎？ 立委諸公們不會不擋吧？

這些人該繳補充保費

關於不公平的健保補充保費一事，社會各界已經吵了10多年了，個人覺得應該建立「使用者付費」的制度，讓那些危害國人健康的產業及戮害自己健康的人（使得政府的健保支出費用大增）要多繳一點健保補充保費才對。

例如針對菸酒貿易商、製造商、販賣商及產品、檳榔產業、碳排量高、容易造成空氣污染的產業（例如發電廠、鋼鐵、石化、燃媒業、焚化廠）額外再課徴健保補充保費，讓這些產業及危害健康的人多負擔補充保費，而不是單獨針對賺錢的特定人（例如股民、投資人、房東）再另外收取補充保費，因為這些人並沒有用特別多的全民健保啊！

軟土深掘 股民災難不會只有這次

總之，政府就是不應該「柿子挑軟的」來欺負，每次健保基金的財源不足了，就是貪圖方便再找股票族、定存族要錢。這次是股息、利息合併年度超過2萬元就扣錢，下次就可能是補充保費費率提高到3％、4％一直上去了...

如果這個惡法真的要實施時，憤怒又想少繳一點補充保費的股民，除了找不配息的ETF（例如00631L）、配息少但成長性高的個股（例如台積電）來投資，只好把投資多放一點在海外的股票、基金，才能合法避開補充保費。

至於手中的選票就好好地選對票匭，給它用力的投下去，畢竟錢都繳了，自己的心聲一定要給當今的政府聽見啊！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。