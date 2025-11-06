聽新聞
股利+利息滿2萬就收補充保費 前健保局長鄭守夏憂「賺小錢者交大錢」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
前健保局長鄭守夏說，雖認同政府設法增加補充保費收入，但須留意細節設計，否則被影響民眾大增，多數只是剛好達到2萬門檻，難解健保之渴，卻要花費大量行政成本。本報資料照片。
為幫健保開源，衛福部長石崇良近期宣布，過去股利、房租、利息等資本利得補充保費，是單筆2萬才收費，將改為年結，年度「累計」2萬就要收費2.1%。收取補充保費對象大增，中產階級首當其衝。前健保局長鄭守夏說，認同政府設法增加補充保費收入，但須留意細節設計，否則被影響民眾大增，多數只是剛好達到2萬門檻，難解健保之渴，卻要花費大量行政成本。

衛福部將補充保費收取，從單筆改為累計，形同門檻下降，將大幅增加被收費對象，且過去補充保費是單筆隨單徵收，若採年結，必須透過行政流程累計，並確保民眾正確申報，且影響人數增加，行政成本勢必大幅提升。

鄭守夏表示，收費機制應縝密估算，避免「賺小錢者交大錢」，能從「剛好過2萬元門檻」而被收費者收到的費用有限，卻需要花費龐大行政成本，未必划算，應思考調整收費門檻，並試算被收費對象分布，避免增加補充保費收取，「影響很多人，但只收到一點錢」，同時應舉辦至少一、二輪座談會，取得勞工團體等利害關係人共識。

現行補充保費收取項目共6類，包括獎金、執行業務所得、兼職所得、股利、利息、租金。鄭守夏表示，為符合保費收取「公平、合理」原則，建議針對這6大項目進行細分費率，或討論增加項目，隨工作型態轉變，民眾兼差賺取薪資，填補既有薪資不足，額度已很有限，不適合再「拔雞毛」，否則恐有公平性疑慮，反而應針對獲取高額鼓勵、利息、租金的資產階級「多收一點」。

鄭守夏表示，我國薪資成長有限，但經濟情況好轉，國內生產毛額（GDP）成長快，代表多數財富來自薪資以外的資本利得，透過補充保費制度設計，收取這些財富支應健保，為正確方向，畢竟單靠由薪資收取的保費支撐，「健保恐撐不下去」，且全民健保為社會保險，本就應讓有錢、付得起的民眾，多付一點幫助「正在打拼」的民眾。

除補充保費收取改為年結，衛福部也提出補充保費計算上限，從1千萬調升至5千萬。鄭守夏表示，若不設上限，非常富有的民眾，有上億元資產落在收費範疇，恐需支付數百萬元補充保費，對這些資產階級而言，同樣是做善事，這筆經費也能捐給慈善團體幫助弱勢，不須都繳給健保，因此補充保費應保留收取上限，才能符合「合理」收費原則。

衛福部昨天表示，新制最快民國116年上路，影響人數估約480萬人，預計可為健保增加100至200億元收入。影響最大的是領高額利息或股利、租金及獎金等族群。

