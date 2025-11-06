股利+租金等收入年逾2萬就得課補充保費 網一片哀號「沒有辦法退休」

衛福部長石崇良承諾明年不漲健保費，但為了填補健保財務大洞，石崇良指出將研議修健保法，只要利息、股利、租金等年累計超過2萬，就需課徵2.11%的補充保費，每年可望挹注健保100到200億元，最快2027年開徵；消息一出，網路一片哀嚎，批評課稅門檻太低，只要有買高股息的股民幾乎都會被扣到稅，既然要對資本利得者開收稅務，應該優先針對超高所得者，且股市波動大，民眾賺錢政府就來討錢，虧錢時也不見政府貼補。

「不可能我愈存股愈窮吧！」原希望透過存股對抗通膨的股民，因石崇良的補充保費政策「又被剝了一層皮」。該名網友指出，如果存股殖利率在4.5%以下，收益已經極低，還要再被扣2.11%補充保費，只會愈存愈窮，努力存錢的退休族，很快就需要回到職場了，別想出國遊山玩水，繼續被榨乾。

另一名網友指出，補充保費徵收的對象都不是真正的資本利得大戶，像是演講、撰稿，現在單筆收入只要超過兩萬，就會被收2.11％，演講、撰稿都是「辛苦錢」，平時又不是沒繳健保費，為什麼賺這些辛苦錢，要被拿去當健保基金，應直接調漲健保費？還是健保署是擔心企業要幫忙負擔健保費，實質是在心疼企業。

林姓網友表示，能理解政府徵收補充保費是為了緩解醫療崩壞，但從補充保費下手「真的莫名其妙」，拿人民的納稅錢普發現金，另一手課徵補充保費，先形塑政府發錢「人很好」，實質上是要從人民這端拿更多錢，想到政府不抓資本大戶逃漏稅，要抓努力存錢的人，心裡就一肚子氣。

陳姓網友說，賴政府提出年收入62萬以下免繳稅，如果該位年輕人從小到大有存股，這次也要被課稅了唷，低薪再被剝皮一次，真是會愛上賴政府的決策呢。

不過也有民眾指出，醫療沉痾需要一次性大破大立的改革，原廠藥退出台灣、醫院靠美食街維生、護理師離職、醫院關病床、五大科沒人去統統做「直美」，全部都是「錢不夠」所引發的問題，衛福部從補充保費下手，下一次應該就是要調保費了。也有人說，從房地合一稅開徵後，努力賺錢或是聰明的台灣人，荷包就是會不斷被挖空，「大家怎麼還沒覺悟呢」？