股利+租金等收入年逾2萬就得課補充保費 網一片哀號「沒有辦法退休」

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
衛福部長石崇良指出，將研議修健保法，只要利息、股利、租金等年累計超過2萬，就需課徵2.11%的補充保費，每年可望挹注健保100到200億元，最快2027年開徵。本報資料照片
衛福部長石崇良指出，將研議修健保法，只要利息、股利、租金等年累計超過2萬，就需課徵2.11%的補充保費，每年可望挹注健保100到200億元，最快2027年開徵。本報資料照片

衛福部長石崇良承諾明年不漲健保費，但為了填補健保財務大洞，石崇良指出將研議修健保法，只要利息、股利、租金等年累計超過2萬，就需課徵2.11%的補充保費，每年可望挹注健保100到200億元，最快2027年開徵；消息一出，網路一片哀嚎，批評課稅門檻太低，只要有買高股息的股民幾乎都會被扣到稅，既然要對資本利得者開收稅務，應該優先針對超高所得者，且股市波動大，民眾賺錢政府就來討錢，虧錢時也不見政府貼補。

「不可能我愈存股愈窮吧！」原希望透過存股對抗通膨的股民，因石崇良的補充保費政策「又被剝了一層皮」。該名網友指出，如果存股殖利率在4.5%以下，收益已經極低，還要再被扣2.11%補充保費，只會愈存愈窮，努力存錢的退休族，很快就需要回到職場了，別想出國遊山玩水，繼續被榨乾。

另一名網友指出，補充保費徵收的對象都不是真正的資本利得大戶，像是演講、撰稿，現在單筆收入只要超過兩萬，就會被收2.11％，演講、撰稿都是「辛苦錢」，平時又不是沒繳健保費，為什麼賺這些辛苦錢，要被拿去當健保基金，應直接調漲健保費？還是健保署是擔心企業要幫忙負擔健保費，實質是在心疼企業。

林姓網友表示，能理解政府徵收補充保費是為了緩解醫療崩壞，但從補充保費下手「真的莫名其妙」，拿人民的納稅錢普發現金，另一手課徵補充保費，先形塑政府發錢「人很好」，實質上是要從人民這端拿更多錢，想到政府不抓資本大戶逃漏稅，要抓努力存錢的人，心裡就一肚子氣。

陳姓網友說，賴政府提出年收入62萬以下免繳稅，如果該位年輕人從小到大有存股，這次也要被課稅了唷，低薪再被剝皮一次，真是會愛上賴政府的決策呢。

不過也有民眾指出，醫療沉痾需要一次性大破大立的改革，原廠藥退出台灣、醫院靠美食街維生、護理師離職、醫院關病床、五大科沒人去統統做「直美」，全部都是「錢不夠」所引發的問題，衛福部從補充保費下手，下一次應該就是要調保費了。也有人說，從房地合一稅開徵後，努力賺錢或是聰明的台灣人，荷包就是會不斷被挖空，「大家怎麼還沒覺悟呢」？

保費 健保署

延伸閱讀

利息、股利累計逾2萬 要繳健保補充保費

92歲嬤「催檢」志工 石崇良：隱形超人台灣最美風景

確保春節醫療服務防急診壅塞 石崇良：最快11月與醫院院長討論這事

假日急症中心傳兒科醫師不足 石崇良：都有要求具備兒科能力

相關新聞

民怨炸鍋！補充保費新制 7小時急停

衛福部長石崇良拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，消息傳出後，立刻引發民怨大反...

談新制窘境 前健保局長：影響很多人卻只收到一點錢

衛福部長石崇良拋出補充保費新制方向，前健保局長鄭守夏指出，增加補充保費是正確方向，但要避免「影響很多人，卻只收到一點錢」...

「密網撈小蝦米」 學者批健保補充保費改革擾民

衛福部原本預告健保補充保費改革方案，將現行「單筆給付」改為「年度累計」課徵模式，影響估計達四八○萬人。台北商業大學財稅系...

冷眼集／「最會溝通」變「最會轉彎」 決策錯誤形同複製貼上

二代健保補充保費政策七小時緊急踩煞車，成了賴政府最新的政策髮夾彎。台肥董事吳音寧人事案「一夕生變」已教人眼花撩亂，衛福部...

新聞幕後／政院高層看報 才知補充保費改革方向

健保補充保費改革新制引爆民怨，衛福部長石崇良昨天中午還親上火線開記者會，大約七小時後就被行政院院長卓榮泰下令踩煞車。據悉...

「不該拿小股民開刀」衛福部推補充保費新制 黃捷曝收到大量陳情

衛福部健保補充保費新制喊卡，民進黨立委黃捷表示，肯定衛福部懸崖勒馬，這幾天收到大量民眾陳情，健保需要改革但方向必須合理，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。